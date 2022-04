Die Abrissarbeiten am Burgplatz in Aschersleben laufen.

Aschersleben/MZ/tl - Wer aus Westen in die Ascherslebener Innenstadt kommt, kann seit Montag den Fortschritt des Rückbaus eines Hauses am Burgplatz mitverfolgen. In einer privaten Maßnahme wird das Hinterhaus des Geländes Über den Steinen 25 abgerissen. Vom maroden Bau soll künftig nicht mehr als eine mauerhohe Einfriedung zur Grundstücksbegrenzung bleiben.