Elisa Paetzold und Anton Winkler haben im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht. Bevor es für sie an die Uni geht, probieren sie sich in Aschersleben zuerst an einer Grundschule und im Medienbereich aus.

Abi, was nun?: Jugendliche sammeln in Aschersleben vor dem Studium Berufserfahrung

Elisa Paetzold absolviert ein FSJ an der Montessori-Grundschule in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Erst die Praxis vor der Theorie. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist wie das Praktikum eine Möglichkeit, vor dem Studium in den Beruf hineinzuschnuppern. Hilfreich, wenn man Sachen ausprobieren und wissen will, ob der Beruf zu einem passt. Das dachte sich auch Elisa Paetzold aus Ermsleben. Aufgrund ihres Zieles, sich weiterzuentwickeln und herauszufinden, ob ihr Studium das Richtige für sie ist, hat sie sich für ein FSJ an der Montessori-Grundschule in Aschersleben beworben. Hier arbeitet sie seit einigen Monaten als pädagogische Mitarbeiterin. „Ich mache Projekte mit den Kindern, leite Arbeitsgemeinschaften und bin vor allem für den Hort zuständig“, erklärt Elisa.