weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Großübung im Salzlandkreis: ABC-Alarm in Hoym: Retter trainieren für den Ernstfall

EIL
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote

Großübung im Salzlandkreis ABC-Alarm in Hoym: Retter trainieren für den Ernstfall

Rund 100 Einsatzkräfte proben bei LMG in Hoym den Ernstfall: Brand in einer Produktionshalle, auslaufende Salzsäure, mehrere Verletzte. Ziel ist es, Abläufe und Zusammenarbeit zu optimieren.

Von Katrin Wurm Aktualisiert: 19.09.2025, 15:49
Großaufgebot bei der Firma LMG in Hoym: An einer Übung nehmen mehr als hundert Einsatzkräfte teil.
Großaufgebot bei der Firma LMG in Hoym: An einer Übung nehmen mehr als hundert Einsatzkräfte teil. (Foto: Frank Gehrmann)

Hoym/Salzlandkreis/MZ - Kurz vor halb vier am Donnerstagnachmittag heult die Brandmeldeanlage in einer Produktionshalle des Aluminiumdruckgussspezialisten LMG in Hoym auf. Die Mitarbeiter verlassen ruhig und zügig das Gebäude, während über die Leitstelle des Salzlandkreises der Zug Süd der Seelandfeuerwehren alarmiert wird. Und so machen sich die Wehren aus Hoym, Frose und Nachterstedt auf den Weg.