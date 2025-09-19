Rund 100 Einsatzkräfte proben bei LMG in Hoym den Ernstfall: Brand in einer Produktionshalle, auslaufende Salzsäure, mehrere Verletzte. Ziel ist es, Abläufe und Zusammenarbeit zu optimieren.

Großaufgebot bei der Firma LMG in Hoym: An einer Übung nehmen mehr als hundert Einsatzkräfte teil.

Hoym/Salzlandkreis/MZ - Kurz vor halb vier am Donnerstagnachmittag heult die Brandmeldeanlage in einer Produktionshalle des Aluminiumdruckgussspezialisten LMG in Hoym auf. Die Mitarbeiter verlassen ruhig und zügig das Gebäude, während über die Leitstelle des Salzlandkreises der Zug Süd der Seelandfeuerwehren alarmiert wird. Und so machen sich die Wehren aus Hoym, Frose und Nachterstedt auf den Weg.