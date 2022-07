Ab September Bürgersprechstunde im Ascherslebener Rathaus

Auch Ordnungsrundgänge durch die Stadt will der neue Oberbürgermeister Steffen Amme wieder regelmäßig durchführen.

Einmal im Monat will Oberbürgermeister Steffen Amme eine Bürgersprechstunde einrichten.

Aschersleben/MZ - Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) wird ab September eine Bürgersprechstunde im Rathaus Aschersleben anbieten, um mit Einwohnern ins Gespräch zu kommen, Hinweise und Kritik aufzunehmen. Einmal monatlich soll die Sprechstunde zu einer festen Einrichtung werden. Wann die erste angeboten wird und wie man sich dafür anmelden kann, werde rechtzeitig bekanntgegeben, heißt es aus dem Rathaus.

Wiederbelebt werden sollen auch die regelmäßigen Ordnungsrundgänge, die mit Vertretern des Ordnungsamtes, des Bauamtes und der Polizei stattfinden sollen. Auf diese Weise sollen Missstände in der Kernstadt und in den Ortsteilen rechtzeitig aufgedeckt und zeitnah beseitigt werden, so Amme.