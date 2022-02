Ab 3. Februar: Impfungen in der Alten Tischlerei in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Ab dem 3. Februar wird in Aschersleben in der Heinrichstraße 4, in der „Alten Tischlerei“, geimpft, teilt Annett Krake, Pressesprecherin der Stadt, mit. Kostenlos geimpft wird am Donnerstag/Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Alle Termine, die für die Impfstation im Ballhaus vereinbart wurden, behalten ihre Gültigkeit am neuen Standort. Impftermine können von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr persönlich vor Ort oder telefonisch gemacht werden (Telefon 03473/ 84 089 71 oder 03473/8408963). Auch spontane Impfungen sind möglich.

Neben Booster-Impfungen gibt es auch Erst- und Zweitimpfungen. Mitzubringen sind Personalausweis, Chipkarte der Krankenkasse und Impfausweis.