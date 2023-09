82-Jährige wird in Aschersleben bei Stopp am Imbiss bestohlen

Einer Frau wurde am Dreibogentor in Aschersleben das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Aschersleben/MZ - Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwochvormittag eine 82-Jährige in Aschersleben bestohlen. Die Seniorin hatte ihren Rollator am Drei-Bogen-Tor in der Wilhelmstraße abgestellt, um einen Imbiss zu betreten.

Ihre Handtasche hatte sie versehentlich zurückgelassen. Als sie 10 Minuten später zurückkehrte, war ihr Portemonnaie weg. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde wenig später Bargeld abgehoben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.