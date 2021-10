77 Fotografen haben sich mit 500 Fotos am Wettbewerb für den neuen Kalender der Salzlandsparkasse beteiligt

Aschersleben/VS - 77 Hobbyfotografen haben über 500 Fotos an die Salzlandsparkasse gesandt. 24 von ihnen haben es geschafft, im Kundenkalender 2022 zu erscheinen.

Bei einem Treffen im Staßfurter Sparkassenschiff beschrieben sie die Entstehung ihrer Schnappschüsse. „Die Fotos werden immer besser“, meinte Friedrich Schäfer. Der Schönebecker Hobbyfotograf schmückt mit seinem Motiv „Wintertage mit Schnee und Eis am Elbufer“ das Januar-Blatt des Kundenkalenders.

Regenbogen über den Speicherhäusern der Elbestadt faszinieren derweil Yvonne Ladebeck immer wieder und lassen sie das Handy zücken, so wie sich dieses Naturschauspiel abzeichnet. „Meine Kinder machen sich immer schon lustig. Das Foto entstand aus ihrem Zimmer, und es wurde auch schon in der Volksstimme veröffentlicht“, erzählt die junge Frau. Sie habe viel mit Fotografen zu tun, die ihr Tipps geben. „Aber Fotograf werde ich sicher nicht, bleibe lieber Integrationshelferin“, wie sie am Rande der Runde noch verrät.

„Für Handyfotos muss man sich nicht mehr schämen“

Dass es nicht unbedingt einer Profiausrüstung bedarf, um wunderbare Aufnahmen zu schießen, weiß auch Paul Bertrams. „Für Handyfotos muss man sich nicht mehr schämen“, erklärt der Ascherslebener. „Die Fotos sind tatsächlich sehr schön.“ Mehrere Anwesende outen sich, dass ihre Schnappschüsse mit Hilfe des Handys entstanden sind.

Die Erklärungen zu den Aufnahmen, die in den Sparkassenkalender 2022 gefunden haben, sind gespickt mit Erlebnissen. Christian Heide aus Löderburg erzählt über seine Verbundenheit zu einer Schwanenfamilie vom Staßfurter Stadtsee, die vor Jahren begann, zwischendurch traurig stimmte, weil herzlose Menschen eiskalt ein Gelege zerstörten. Letztendlich kann er aber mit seinem aktuellen Foto mit glücklichen Tieren auf dem Löderburger See seine Freude ausdrücken.

Vereinigung der Türme

Dass neben dem Blick für ein Motiv manchmal Können dazu gehört und nicht zuletzt auch Glück, ist dem Erlebnis von Andreas Duckstein zu entnehmen. Seine „Türme von Bernburg“ seien eigentlich ein „Abfallprodukt eines geplanten Shootings zur blauen Stunde“. Dazu hatte er sich mit Gleichgesinnten an der A36 getroffen. Das Licht sei erst nicht optimal dafür gewesen. Aber offensichtlich traf der Staßfurter doch den Punkt, als er auf den Auslöser drückte. Der richtige Standort und ein 600-er Teleobjektiv verhalfen ihm, die Türme zu vereinen.

Aus der Region Aschersleben finden sich einige Bilder. Paul Bertrams hat eine Sonnenanbeterin beim Sonnenuntergang im Seeland fotografiert - ein Bild das auch die MZ bereits gedruckt hat. Diese ist auf der Juli-Seite zu finden. Eine Ente auf dem Wilslebener See hat Katharina Hollomotz, ebenfalls aus Aschersleben, auf dem September-Blatt. Mary Ziems aus Schadeleben hat ein Eisgebilde fotografiert, das sich auf dem Februar-Blatt wiederfindet. Die Hoymer Johannis-Kirche im Winterkleid hatte Nadine Reichel aus Hoym eingereicht und es damit auf das Kalenderblatt im Dezember geschafft.

Der mittlerweile 12. Kalender mit Kundenfotos verhilft übrigens zur Realisierung gemeinnütziger Wünsche. Sparkassenvorstandsmitglied Stefan König erinnerte daran, dass die Kalender in den Geschäftsstellen gegen eine Spende zu haben sind. Mit dem Erlös könne man beispielsweise Vereine glücklich machen.

Den Fotowettbewerb soll es auch im nächsten Jahr wieder geben. Einsendeschluss ist der 19. August 2022.