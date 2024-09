Jetzt mal ehrlich: Herbstferien mit Kindern sind nicht immer ein Zuckerschlecken. Während das eine Kind in den Zoo möchte, will das andere lieber ins Kino. Bei vielen Wünschen und Meinungen ist schnell Stress vorprogrammiert. Aber es gibt da eine Lösung und die liegt ganz nah: Schon mal über einen Kurzurlaub in Aschersleben nachgedacht? Nein? Vielleicht ja doch!

Denn hier, in der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts, profitieren alle von den kurzen Wegen und dem prallen Kulturangebot. In den Zoo und ins Kino an einem Tag? Gar kein Problem! Kraft getankt werden kann dann bei einem Spaziergang entlang der Promenade und vorbei an der historischen Stadtmauer sowie den vielen Stadttürmen, von denen einige noch begehbar sind. Und wenn der kleine Hunger kommt, dann kehrt man in eines der schönen Lokale ein. Habe ich Sie ein bisschen neugierig gemacht? Gern geschehen!

1. Bären, Tiger und andere Flauschis

Braunbären und andere Tiere sind im Zoo in Aschersleben zu Hause. Foto: Frank Gehrmann

Braunbär Bambam und seine Bärenfrau Mette sind nicht die einzigen Stars des Ascherslebener Zoos. Neben Mette und Bambam sind Tiger, Flamingos, Esel, Erdmännchen, ein weißer Löwe und weitere Tiere in der Anlage zu Hause.

In den Herbstferien veranstaltet der Zoo das traditionoelle Tigerfest am 6. Oktober. Für Spiel und Spaß bei den kleinen Zoobesuchern sorgt u. a. Clown Haraldino, eine Bastelstrecke, ausgelassenes Toben auf der Hüpfburg und Kinderschminken. Ein vielfältiges Programm bietet zudem das zum Zoo gehörende Planetarium.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

Preise: Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder von 4 bis 18 Jahren zahlen 5 Euro

2. Einfach mal richtig austoben

Sachsen-Anhalts größter Outdoor-Spielplatz lädt bis Ende Oktober zum Toben ein. Foto: Frank Gehrmann

Hüpfen, rutschen, schaukeln: Im Abenteuerland - Sachsen-Anhalts größtem Outdoor-Spielplatz – ist das möglich. 40 Attraktionen laden auf einer Fläche von 80.000 Quadratmetern zum Toben ein.

Sitzgruppen geben Eltern die Möglichkeit, die Kinder im Blick zu haben und trotzdem zu entspannen. Parkmöglichkeiten sind vorhanden und es gibt ein gastronomisches Angebot. Außerdem können Grillplätze gemietet werden.

Öffnungszeiten: bis Ende Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr

Preise: Kinder ab drei Jahre zahlen 3 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro

3. Stunts, Bikes und Adrenalin

Der Skatepark ist der Treffpunkt für Jugendliche. Foto: Frank Gehrmann

Der Skatepark hinter dem Ballhaus (Seegraben 7) in Aschersleben ist einer der Hotspots für junge Skateboarder oder BMX-Fahrer. Und auch ein Treffpunkt für alle Jugendlichen der Stadt, um gemeinsam abzuhängen, Musik zu hören und zu quatschen.

Verschiedene Rampen, Stufen und Schanzen sorgen für jede Menge Abwechselung, Spaß und einen erhöhten Adrenalinspiegel. Seit 2019 gibt es den Skatepark, damals ein Geschenk der Stadtwerke Aschersleben an die Kinder und Jugendlichen der Region, die sich so eine Anlage gewünscht haben. Übrigens: Einige Skate-Elemente wie Rampen gibt es auch am Spielplatz Tonkuhle.

4. Mit Bogo durch die Geschichte

Museumsrabe Bogo ist stets an der Seite der Kinder. Foto: Frank Gehrmann

Lust auf eine spannende Entdeckungstour durch die Ausstellungsräume des Ascherslebener Museums? Schließlich werden dort viele Exponate aus der Ur- und Früh- sowie Stadtgeschichte gezeigt. Und auch über Fossilien kann man allerhand erfahren.

Dabei sind die Kinder nicht allein, sondern haben Museumsraben Bogo an ihrer Seite, der ihnen in Form eines Audioguides vieles erklärt. Unter anderem, warum im Museum ein mehrere tausend Jahre altes Mammutohr liegt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Ermäßigte zahlen 2,50 Euro

5. Gauner und Ganoven

Im Stadtgefängnis bleibt es kriminell. Foto: Frank Gehrmann

Das Kriminalpanoptikum erzählt Gaunergeschichten am historischen Ort. Dort, wo einst Ganoven ihre Strafe absitzen mussten, rasseln heute wieder Ketten.

Im ehemaligen Stadtgefängnis werden Tatwerkzeuge, Schlagstöcke, eine Fesselsammlung und Folterinstrumente aus dem Mittelalter, aber auch Uniformen und Ausrüstungsgegenstände der nationalen und internationalen Polizei ausgestellt. Auf Anfrage gibt es Führungen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 12 bis 17 Uhr