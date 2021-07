450 Neugierige nutzen die Eröffnung in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Tatsächlich hat sich Mittwochabend eine Schlange gebildet vor dem Tor des Ascherslebener Zoos. Mitten in der Woche. Matthias Poeschel, Chef der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) und Zoochef Alexander Beck sind mit der Eröffnung der zwölftägigen Aktion „Nachts im Zoo“ also sehr zufrieden. Es gibt genügend Gäste, die auf das illuminierte Areal neugierig sind. Am Ende waren es über 450.

Doch bevor sich die Tore wirklich öffnen, kommt Lichtkünstler und Metallgestalter Jörn Hanitzsch, der die Lichterwelten erschaffen hat, mit einer ganzen Karawane leuchtender Pinguine angefahren - einer darunter sogar mit blonder Trump-Tolle. Annalena und Tony Yuna sind gemeinsam mit ihren Eltern die allerersten Gäste.

Es sollte eine Überraschung zur Zeugnisausgabe sein, verrät Claudia Schmidt aus Frose. Ihre Freunde - Familie König - hatten die Idee dafür und sie mitgenommen. Und die Kinder sind begeistert. „Wir freuen uns und sind aufgeregt“, gestehen die beiden Mädchen.

Unter den Gästen sind auch Claudia und Michaela Wölfer aus Wuppertal samt Hündin Lola. Das Mutter-Tochter-Gespann verbringt gerade den Urlaub in Aschersleben, der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. „Und ich bin Tierpflegerin und schaue mir gerne andere Zoos an“, verrät Tochter Michaela.

Am Vortag waren sie deshalb schon in Bernburg, nun hoffen sie auf einen ungewöhnlichen Einblick in die Ascherslebener Einrichtung. „Einfach mal im Dunkeln, da sieht man die Tiere, wie man sie sonst nicht sieht.“

Zu den ersten Besuchern der Veranstaltung gehören auch Ascherslebens Ehrenbürgerin Hildegard Ramdohr und ihre Tochter Gabriele. Für die ältere Dame, die er liebevoll „ein nettes Mädchen“ nennt, hat der Künstler ein charmantes Angebot: Ein Foto mit ihm vor den Leuchtpinguinen. Dafür holt er auch extra einen Stuhl für die Ehrenbürgerin.

Aka-Chef Poeschel, dessen Mitarbeiterinnen am Einlass helfen, spricht von einer „nie dagewesenen Veranstaltung“. Und Gerhard Müller, der Chef des Zoofördervereins, findet die Idee für die Lichterwelten richtig gut. „Man kann den Zoo in einem anderen Licht erleben.“

„Es sind über 250 Lichtskulpturen als Hotspot aufgereiht wie eine Perlenkette, die man ablaufen kann. Bei Tag. Bei Nacht. Und jedes Mal gibt es einen anderen Eindruck“, findet der Künstler. Der hat seine Schaltzentrale in einer kleinen Hütte direkt gegenüber vom alten Affenhaus eingerichtet.

Von seinem Rechner aus kann er die Farben der Lichter auswählen oder setzt eine Nebelmaschine in Gang, die den Hauptweg mystisch wirken lässt. Aber auch die Aufmerksamkeit der Einlasskräfte auf den Plan ruft. „Brennt es oder ist es ein Spezialeffekt?“, fragt eine der Frauen.

Die Leute sollen sich müde laufen, zitiert Poeschel den Künstler und weiß: „Jeder Weg sieht anders aus. Und unterwegs gibt es Verweilstationen.“ Angeboten werden Eis oder ein kühles Bier. Dem Aka-Chef persönlich gefällt vor allem das Spinnennetz. Das ist aber eher ein Spinnennest, eine wahre Spinnengrube wie bei Harry Potter.

Am Eingang des Zoos wachen dagegen die Wächter der Zeit, daneben greifen angeleuchtete Hände in den Himmel. Etwas weiter gibt es moderne Laternen, Mückenfängern gleich, die mit Stoffen umwickelt sind und so etwas Marodes, etwas Mittelalterliches verströmen. Auf der Osterwiese sprießen angeleuchtete Riesenblumen, die aussehen, als ob sie selbst erstrahlen. Lama Helga schaut neugierig auf die Wege, was da so spät noch los ist im Park.

Schwelgen in buntem Licht - jeder Weg im Ascherslebener Zoo sieht anders aus. Fotos (3): Frank Gehrmann

Die Barockleuchten erinnern an eine illustre Teegesellschaft. Vier der Zooschweine haben es sich darunter gemütlich gemacht und schlafen zufrieden. Das vom Künstler geprägte Bild „Barock und Schweine“ geht also auf. Spaß haben auch die Mücken, die vom unerwarteten Nachtmahl sicher überrascht sind.

Es gibt leuchtende Banner und in bunten Farben erstrahlende Bäume, Feenringe und Geheimnisvolles. Während Löwe Sambesi gerade tief und fest schläft, werden die Schneeeulen munter. Das flauschige Junge läuft entdeckungsfreudig im Gehege herum und verzückt die Besucher, während Vater Schneeeule Hündin Lola fest im Blick hat.

„Das Schöne ist, dass die Leute abgelenkt sind von all den Sachen, die sie beschäftigen. Die Besucher sollen am Ende sagen: Es war einfach schön!“, sagt Jörn Hanitzsch. Und Gabriele Ramdohr meint: „Gerade in dieser Zeit braucht man so etwas. Ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Freude. Die Menschen sollten das Angebot hier unbedingt annehmen.“