36-Jähriger nach mehreren Straftaten in Aschersleben von der Polizei gestellt

Aschersleben/MZ - In der Nacht zum Montag wurde ein Mann gleich nach mehreren Straftaten durch die Polizei gestellt. Gegen 2 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Argus die Polizei über einen Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Lindenstraße in Aschersleben. Vor Ort wurden diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Im Nahbereich war ein Pkw geparkt, welcher kurz zuvor bewegt worden war, dessen Kennzeichen jedoch nicht auf das Auto zugelassen waren.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen im Vorfeld bei einer Firma im Bereich Mehringer Straße entwendet worden waren. Außerdem wurde bei der Suche eine Person in der Nähe des Tatortes festgestellt, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Einbrecher handelte. Der 36-Jährige ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv.

Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Fahren unter Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Calbe verbracht und anschließend entlassen.