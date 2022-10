32. Bundes-Kabarettfestival startet Anfang November in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Der Novemberanfang in Aschersleben gehört traditionell den Kabarettisten. Vom 4. bis 6. November treffen sich Amateure und Profis aus der gesamten Republik im Bestehornhaus, um neue Produktionen zu präsentieren und sich auszutauschen.

Während die Abendveranstaltungen von den Profis bestritten werden, muss in den Werkstattprogrammen am Sonnabend vom Morgen bis in den späten Nachmittag noch nichts perfekt sein. Es gilt, sich auszuprobieren und vor Publikum schon einmal auszuprobieren, wie die Texte ankommen. Dabei gibt es in diesem Jahr Kabarett satt, wie die Bundesvereinigung mitteilt. Denn 18 Künstler und Ensembles auf drei Bühnen - das ist Rekord und stellt das Publikum vor die Qual der Wahl. Für die Werkstattprogramme am Sonnabend bietet die Bundesvereinigung Kabarett e.V. Freikarten für Schüler an. Diese können unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert und dann am Sonnabend im Organisationsbüro im Bestehornhaus abgeholt werden.

Neu in diesem Jahr: Eine Eröffnung gibt es sozusagen schon vor der Eröffnung. Denn unter der Rubrik „Jugend forsch“ haben diesmal Poetry Slammer das erste Wort - und zwar am Freitag ab 17 Uhr. In einer Poetry Slam Show präsentieren sich mit Christian Kreis, Nadja Weinrich und Julian Henry junge Poeten aus Sachsen-Anhalt.

Max Uthoff - Moskauer Hunde in Aschersleben

Kabarettist Max Uthoff. (Foto: Veranstalter)

Max Uthoff kommt und er bringt die „Moskauer Hunde“ mit. Natürlich gäbe es an einem Freitagabend auch anderes zu tun. Den Fernseher anschalten zum Beispiel. Zumindest dann, wenn man sich nicht ernst genommen fühlen will. Oder surfen, wenn man auf seine Funktion als Konsument reduziert werden möchte. „Wenn Sie grundsätzlichen Zweifel an den Entscheidungen Ihres Lebens verspüren wollen, schauen Sie doch einfach mal, wer da neben Ihnen im Bett liegt“, heißt es in der Programmankündigung. Wer einen Abend mit Max Uthoff verbringt, dem verschafft er all diese Gefühle auf einmal. „So überzeugend böse und zugleich unterhaltsam war im deutschen Kabarett schon lange keiner mehr“, urteilte die Süddeutsche Zeitung. (Freitag, 4. November, 20 Uhr)

Erik Lehmann - Der letzte Lemming ist auch dabei

Erik Lehmann spielt das Beste aus seinen Programmen. (Foto: Veranstalter)

Die besten Nummern aus sieben Soloprogrammen. Die präsentiert Erik Lehmann unter dem Titel „Best off Alles“. Darunter sind auch Ausschnitte aus „Herr Lehmann wünscht: Gute Besserung“, „Notizen aus dem Muttiheft“. „Uwe Wallisch - Der Frauenversteher“ ist dabei, „Der letzte Lemming“ natürlich auch. Und das berühmt-berüchtigte Glücksrad steht auch noch einmal auf der Bühne, so dass das Publikum im Saal des Bestehornhauses fleißig mitmischen darf. Und so wird die Veranstaltung zu einem einmaligen und einzigartigen Erlebnis. Denn das Glück entscheidet, was hier gespielt wird. Außer natürlich, Herr Lehmann manipuliert mal wieder die Ergebnisse der Glücksraddreher-, -dreherinnen und -drehenden. (Sonnabend, 5. November, 18 Uhr)

Die NotenDealer - Bekannte Songs, neu interpretiert

Musikalisches Kabarett mit Die NotenDealer. (Foto: Veranstalter)

Eine musikalische Comedy-Show bringen Die NotenDealer“ mit nach Aschersleben. Von Kabarett bis Comedy, von Rock bis Pop, kreativ und spontan - da ist für jeden was dabei. Die NotenDealer sind seit 18 Jahren auf Tour. Sie setzen nicht auf klassische Musik, sondern auf heitere und abwechslungsreiche Entertainment-Show. Begonnen haben sie bei einer Talente-Schau ihres Gymnasiums und begeisterten mit ihrem Auftritt nicht nur die Jury, sondern erst recht das Publikum. Dabei ist es geblieben und die Künstler konnten sich auch über die Grenzen ihrer Stadt hinaus schnell einen Namen machen. Ihr Markenzeichen sind kreative Coverversionen bekannter Songs, die unterhaltsam neu interpretiert werden. Dazu kommen eigene Nummern. (Sonnabend, 5. November, 21 Uhr)

Tollense-Stichlinge - Homescooling und Frieren für Frieden

Die Tollense-Stichlinge sind nah an den aktuellen Themen. (Foto: Veranstalter)

Die „Tollense-Stichlinge“ kommen aus Neubrandenburg. Das Jugendkabarett bringt das Programm „NACHhaltig VORhalten“ mit nach Aschersleben und ist in der Werkstatt zu erleben. „Homescooling, Digitalisierung, Genderfizierung - das sind nur einige Mindestanforderungen, um in diesen Zeiten zukunftsfähig zu sein! Nachhaltigkeit wird vorgehalten, ob mit grüner Atomkraft, frieren für den Frieden oder Low Carb Diät statt Sonntagsbraten“, sagen die jungen Kabarettisten. Seit 1987 schon spielt das Ensemble unter der Leitung von Karin Fuhrmann. Seit 1993 ist es das 29. Programm. Die „Tollense-Stichlinge“ sind Johann Bockamp, Freya Bülow, Miriam Störmer, Amelie Brüser und Mathias Seelow. (Sa, 13.45 Uhr, Kleiner Saal)

Veronika Ahnert - Mit Sicherheit verunsichert

Kabarettistin Veronika Ahnert. (Foto: Veranstalter)

Sie sucht dringend ein Publikum, um ihre Gedanken zu sortieren. Veronika Ahnert kommt aus Chemnitz. Die Welt ist ihr zu komplex und gegensätzlich. Aber klar: Zwischen analog, digital, fatal und irreal kann man sich schonmal verheddern. Die Nachwuchskabarettisten schafft es mit Sicherheit, ihr Publikum zu verunsichern. Wobei der genaue Inhalt ihres Programms noch nicht sicher ist. „Mit Sicherheit liefert sie jedoch keine Antworten, aber findet ganz neue Fragen“, heißt es in der Ankündigung ihres Programms, das sie in Aschersleben auf die Werkstattbühne bringt. Veronika Ahnert ist auch Autorin. Im vergangenen Jahr hat sie das Buch „Benno und der Hüter des Rätsels“ veröffentlicht. (Sa, 16.15 Uhr, Podiumbühne)

Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Information. Unter 03473/840 94 40 kann man sie bestellen.