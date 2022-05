30-Jähriger wegen Widerstand und Beleidigung am Amtsgericht Aschersleben angeklagt

Polizisten riefen einen Krankenwagen, mit dem der Mann in die Psychiatrie gebracht wurde. Notarzt kann nicht als Zeuge aussagen.

Blick auf das Gebäude des Amtsgerichts in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 30-jähriger Mann im Amtsgericht Aschersleben verantworten. An einem Freitagabend im Oktober 2020 hatte der bereits polizeibekannte Mann seine Freundin in der Ascherslebener Altstadt besucht, schilderte Strafrichter Robert Schröter das bereits am ersten Verhandlungstag erläuterte Geschehen.