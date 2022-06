2G stellt Einzelhändler in Aschersleben vor Herausforderungen

Seit dieser Woche gilt bundesweit die 2G-Regel im Einzelhandel. Die Gewerbetreibenden müssen sich abfinden. Wie man in Aschersleben damit umgeht.

Aschersleben/MZ - Man sieht es dieser Tage an den Türen vieler Geschäfte, auch in der Ascherslebener Innenstadt: ein Schild, das auf die 2G-Regel im Laden hinweist. Zutritt nur für Kunden, die gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind. Das Schild hängt meist in Gesellschaft anderer Sticker und Tafeln, die auf Maskenpflicht und Sicherheitsabstand hinweisen.