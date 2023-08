Zauberhaftes Aschersleben 25 Jahre Harry Potter in Deutschland: Auch in Aschersleben begegnet man dem berühmten Zauberlehrling

Vor 25 Jahren öffnete sich mit Harry Potter auch in Deutschland eine magische Welt. Anlässlich des Jubiläums findet heute in Hamburg ein Weltrekordversuch statt. Doch auch in Aschersleben hat der Zauberlehrling Spuren hinterlassen.