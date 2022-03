24 Stunden am Tag aus Aschersleben mit der Ukraine verbunden

Aschersleben/MZ - Ein Thema bestimmt derzeit das Leben von Jens-Peter Finke wie kein anderes: der Krieg in der Ukraine. „Ich hänge 24 Stunden am Internet“, sagt er. Er verfolgt die Nachrichten und hält Kontakt in die Ukraine.

Denn Finkes Lebensgefährtin Lena, eine gebürtige Ukrainerin, sitzt noch immer in ihrer Heimatstadt Charkiw fest. In jener umkämpften Metropole im Osten des Landes, die seit Tagen von Russland bombardiert wird. Gemeinsam mit ihrer Mutter, Sohn Roman und seiner Freundin sowie deren Mutter hält sie sich im Haus der Familie auf. „An eine Flucht aus Charkiw ist zurzeit nicht zu denken“, berichtet Jens-Peter Finke. Das sei mit dem Auto „hochriskant“. Eine Ausreise mit dem Zug sei zwar theoretisch möglich, so Finke, wäre für Lenas 87-jährige Mutter aber eine enorme Belastung. „Sie könnte keine 200 Meter weit laufen“, sagt er.

Und so harrt die Familie weiter aus. Über verschiedene Online-Kanäle bleibt Jens-Peter Finke mit ihnen in Kontakt, versorgt sie auch mit Informationen aus den deutschen Medien. Die Internetverbindung funktioniere weiterhin.

Doch die Sorge um seine Liebsten ist groß. „Ich dachte heute Nacht, das war’s“, schildert er. Da war die Verbindung ganz plötzlich abgebrochen. Später meldete sich Lena dann aber wieder. Alle zwei bis drei Stunden schicke sie eine Nachricht über den Chat-Dienst „Viber“, erzählt Jens-Peter Finke. Dabei fasse sie sich allerdings relativ kurz und teile kaum Informationen, denn der Anbieter sei möglicherweise von Russland gehackt worden, so der Ascherslebener.

Tochter flüchtet nach Polen

Während Finkes Lebensgefährtin sich also noch immer in Charkiw aufhält, ist ihre Tochter Aljona am vergangenen Donnerstag mit dem Zug nach Kiew gefahren. Als die ersten Raketen die Hauptstadt trafen, kam sie an. Am Dienstag verließ sie die Stadt - ebenfalls mit dem Zug - Richtung Lwiw, im Westen der Ukraine. Um sie und etwa sieben bis zehn ihrer Arbeitskollegen nach Deutschland zu bringen, organisierte Jens-Peter Finke eine Evakuierungsaktion. Gemeinsam mit einem ehemaligen Kommilitonen wollte er am Dienstagabend mit zwei Autos in Richtung der ukrainischen Grenze aufbrechen. Er habe bereits auf gepackten Koffern gesessen.

„Aber die Realität hat sich geändert“, schildert der Ascherslebener. Mit dem Zug flohen Aljona und ihre Kollegen am Mittwochmorgen aus Lwiw in Richtung der polnischen Hauptstadt Warschau. Ihr Arbeitgeber, ein IT-Unternehmen mit Sitz in Kanada, hatte seine ukrainischen Angestellten bereits aufgefordert, das Land zu verlassen und beispielsweise in das benachbarte Polen zu flüchten. Von dort könnten Aljona und ihre Kollegen im Homeoffice weiterarbeiten. Und auch die Sprachbarriere sei in Polen für die Ukrainer mit Sicherheit geringer als in Deutschland, schätzt Jens-Peter Finke.

Verbindung seit dem Studium

Der Ascherslebener hat von 1980 bis 1985 in Charkiw studiert, berichtet er. Stadtplanung. „Ich habe gelernt, Städte zu bauen“, sagt Jens-Peter Finke. Auch deshalb schmerze es ihn sehr, nun all die Zerstörung in der Ukraine sehen zu müssen.

Aus seiner Zeit an der Universität kennt er auch seine jetzige Partnerin Lena. Durch ihre Beziehung habe er Charkiw, aber auch Kiew, in den letzten Jahren regelmäßig besucht. Besonders Charkiw „ist wie eine zweite Heimatstadt für mich“, sagt Jens-Peter Finke. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: ein ukrainisches und ein deutsches.“ Freunde hat er aber auch in Russland.

Mit Sorge blickt er deshalb auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Er verfolge sowohl russische als auch ukrainische Medien. Und auf beiden Seiten werde Hass gegenüber dem jeweiligen Nachbarland geschürt.

Appell an die Gesellschaft

Putin rechtfertige seinen Angriff unter anderem damit, die Ukraine „entnazifizieren“ zu wollen. „Er malt ein Gespenst des Faschismus an die Wand“, so Finke, und schwöre die russische Gesellschaft darauf ein, die Ukraine als eine Gefahr wahrzunehmen. In den russischen Medien finde der Krieg derweil gar nicht statt; nicht einmal der Begriff „Krieg“ darf in den Berichten verwendet werden. Die Menschen dort würden die Realität wohl erst erkennen, wenn viele der teils jungen, russischen Soldaten zu Tode kämen.

Auch in Deutschland erlebe er, dass von verschiedenen Seiten Hass auf andere geschürt werde, sagt Jens-Peter Finke. Ob in den Medien, in der Politik oder anderweitig. Deshalb hat er eine klare Botschaft, die er vermitteln möchte. Er will, „dass wir als Gesellschaft den Hass überwinden“.

Für die Ukraine wünscht er sich einen sofortigen Waffenstillstand. „Das endet sonst in einer Katastrophe. Die schießen Kiew und Charkiw in Grund und Boden. Das muss aufhören.“ In einem offenen Brief an Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder appelliert Finke an ihn, Russlands Präsident Wladimir Putin, zu dem Schröder eine enge Beziehung hat, zur Räson zu bringen.

Auch an der Friedensandacht in der Ascherslebener Stephanikirche am vergangenen Sonntagabend hat Jens-Peter Finke teilgenommen. In einer bewegenden Ansprache berichtete er den anderen Anwesenden vom Schicksal seiner Liebsten. Eigentlich sei er nicht gläubig, sagt Finke. Ebenso wenig seine Lebensgefährtin, ihre Tochter und der Rest der Familie. Und doch haben sie ihm mitgeteilt: „Wir beten zum Himmel, dass uns nichts passiert.“