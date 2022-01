24-Jähriger erstattet nach Raub auf der Herrenbreite in Aschersleben Anzeige

Aschersleben/MZ - Am Montagabend wurde über das elektronische Polizeirevier eine Anzeige wegen eines Raubes auf der Ascherslebener Herrenbreite erstattet. Das Opfer, ein 24 Jahre alter Mann, war dort nach eigenen Angaben am 13. Januar gegen 18 Uhr unterwegs. Er hörte noch Gepöbel. Plötzlich wurde er am Arm gezogen und es wurde ihm schwarz vor Augen, berichtet die Polizei.

Seine Freundin fand ihn dann später in einem Gebüsch. Er hatte Verletzungen am Kopf. Ihm fehlten das Handy und das Portmonee. Beides wurde später im Fundbüro abgegeben und ist schon wieder beim Eigentümer. Das Bargeld fehlt aber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Zu erreichen ist das Revier telefonisch unter 03471/3790.