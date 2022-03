21-Jähriger mit unterschlagenem Auto in Aschersleben unterwegs

Als die Beamten das Fahrzeug ausfindig machten, versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen, was allerdings nicht gelang.

Aschersleben/MZ - Die Polizei hat am Montagabend einen Pkw kontrolliert, der im Verlauf des Tages vom Eigentümer als unterschlagen gemeldet wurde. Dem derzeitigen Fahrer wurde zuvor seitens des Eigentümers wegen der fehlenden Fahrerlaubnis das Fahren untersagt. Das Fahrzeug hatte er allerdings noch nicht wieder abgestellt.

Als die Beamten das Fahrzeug ausfindig machten, versuchte sich der 21-jährige Fahrer der Kontrolle zu entziehen, was allerdings nicht gelang. Er konnte in der Rosenstraße in Aschersleben gestellt und kontrolliert werden. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da dieser bereits eingezogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Eigentümer übergeben.

Der holte das Fahrzeug und stellte es im Bereich der Armstrongstraße ab, wo es später noch von dem 21-Jährigen beschädigt wurde.