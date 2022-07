139.200 Euro für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Schulen der Stadt Aschersleben

In einer außerplanmäßigen Sitzung haben die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses diese außerplanmäßige Ausgabe beschlossen.

Die Atemluft in Ascherslebens Klassenräumen soll mithilfe sogenannter raumlufttechnischer Anlagen besser werden.

Aschersleben/MZ - In einer außerplanmäßigen Sitzung haben die Mitglieder des Ascherslebener Finanz- und Verwaltungsausschusses eine außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. So werden insgesamt 139.200 Euro für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in den Schulen der Stadt Aschersleben locker gemacht.