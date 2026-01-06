Am Wochenende trifft sich der Fußball-Nachwuchs der deutschen und internationalen Top-Teams in der Getec-Arena beim Pape-Cup. Alle Spiele gib's hier im Livestream.

Am 10. und 11. Januar wird in Magdeburg der Pape-Cup ausgetragen. Wir zeigen das komplette Hallen-Fußballturnier der Talente im Livestream.

Magdeburg/DUR - Am 10. und 11. Januar ist wieder Zeit für den Pape-Cup. Das internationale Hallenfußballturnier in der Getec-Arena geht 2026 in seine bereits 23. Auflage und ist einmal mehr hochkarätig besetzt. Die Volksstimme zeigt alle Spiele live!

Am Samstag und Sonntag gehen die besten U15-Nachwuchsspieler von deutschen und internationalen Spitzenvereinen in Magdeburg an den Start. Darunter sind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Union Berlin, Leeds United, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven sowie Vorjahressieger FC Liverpool.

Dazu kommen lokale Teilnehmer wie Germania Halberstadt, Lok Stendal, Arminia Magdeburg und natürlich der FCM als Gastgeber!

Der Pape-Cup im Livestream am 10. Januar

Wir zeigen das Turnier an dieser Stelle an beiden Turniertagen in voller Länge im Livestream.

Alle Ansetzungen und die aktuellen Tabellen zum Pape-Cup 2026 gibt es bei FuPa Sachsen-Anhalt!

Der Pape-Cup im Livestream am 11. Januar

