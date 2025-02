Am 23. Februar wählen die Hallenser in einer Stichwahl ihren neuen Oberbürgermeister. Die MZ präsentiert exklusiv das erste Live-Interview mit dem Gewinner der Oberbürgermeisterwahl am Montag ab 12 Uhr.

Halle/DUR. Wer die Geschicke der Händelstadt in den nächsten sieben Jahren entscheidend mitbestimmen wird, können die Hallenser am 23. Februar 2025 in der Oberbürgermeister-Stichwahl entscheiden. Diese findet in Halle zeitgleich zur Bundestagswahl statt. Nachdem in den vergangenen Monaten neun Kandidaten um die Gunst der Wähler buhlten, stehen jetzt nur noch zwei zur Wahl: Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos).

Am Montag, 24. Februar, wird der neue Oberbürgermeister im Studio der Mitteldeutschen Zeitung erwartet und dort Moderator Christian Kadlubietz und Lokalchef Dirk Skrzypczak live Rede und Antwort stehen.

Der frischgebackene OB wird dabei unter anderem nach seinen ersten Schritten im Amt befragt, aber auch, wie er sich auf die nächsten sieben Jahre Amtszeit einrichtet und wie er die großen Baustellen der Stadt angehen will.

Nachdem Bernd Wiegand (parteilos) im Juli bekannt gegeben hatte, dass er sich zum 31. August 2024 in den Ruhestand versetzen lässt, hatten die Kandidaten nur sechs Monate Zeit, um sich zur Wahl aufstellen zu lassen und Wahlkampf zu betreiben.

Im ersten Wahlgang hatten sich Geier und Vogt gegen Martin Bochmann (Die Partei/unabhängig), Kerstin Godenrath (CDU), Wolfgang Hoppe (parteilos), Dörte Jacobi (Die Partei), Sven Macha (parteilos), Maik Weiderpas (parteilos) und Andreas Wels (Hauptsache Halle/parteilos) durchgesetzt.

OB-Wahl Halle: Stichwahl am 23. Februar zwischen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos)

37,1 Prozent holte Bürgermeister Egbert Geier im ersten Wahlgang, Vogt landete mit 19,1 Prozent auf Platz zwei. Ob der Abstand zwischen den beiden erhalten bleibt, ist schwer vorherzusehen. Interessant wird nämlich nicht nur, wie sich die Wähler, die im ersten Wahlgang einen anderen Kandidaten gewählt hatten, entscheiden.

Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Bundestagswahl wird die Beteiligung an der Stichwahl voraussichtlich viel höher als im ersten Wahlgang sein. Während am 2. Februar 47,5 Prozent der stimmberechtigten Hallenser an die Wahlurne traten, werden am Sonntag knapp 50 Prozent mehr Stimmen erwartet.

Seien Sie am 24. Februar 2025 ab 12.00 Uhr dabei, wenn der neue Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale) sein erstes Interview gibt.