In der Regionalliga Nordost sollte der Hallesche FC am 21. Februar beim FC Eilenburg spiele. Allerdings wurde die Partie abgesagt.

Halle (Saale)/DUR – Der Aufstieg in die 3. Liga ist für den Halleschen FC nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Lok Leipzig in weite Ferne gerückt. Doch will der HFC nicht aufgeben und in der Regionalliga Nordost weiter voll angreifen.