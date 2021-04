Zero Waste im Alltag: : So lässt es sich möglichst nachhaltig leben

Zero Waste - das bedeutet so viel wie „kein Müll“. Die Unmengen an Müll, die jährlich von uns produziert werden, haben sich zu einem großen Problem für die Umwelt entwickelt. Obwohl wir wissen, dass es höchste Zeit ist, an diesem Verhalten etwas zu verändern, verursachen wir Jahr für Jahr immer mehr. Das muss aufhören. Mit der Zero-Waste-Bewegung soll darauf geachtet werden, so wenig Müll wie möglich im Alltag zu produzieren. Das ist gar nicht so einfach, bei dem ganzen Verpackungswahnsinn, der in den Supermärkten ...

Immer mehr Müll wird verursacht

Obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten, verursachten die Deutschen im Jahr 2019 mehr Müll als noch im Jahr davor. Insgesamt hat jeder von uns pro Jahr im Durchschnitt 457 Kilogramm produziert. Das ist fast eine halbe Tonne. Im Jahr davor waren es zwei Kilo weniger pro Person. Das teilte das statistische Bundesamt in einer aktuellen Aufstellung im Dezember 2020 mit.

Verpackungsmüll belastet die Meere

Vor allem die Ozeane leiden unter dieser Belastung durch Verpackungsmüll. Auch wenn wir die Folgen in Deutschland nicht direkt zu spüren bekommen, sind sie dennoch da und wir sind mit dafür verantwortlich. Daneben sind die weltweiten Einträge von Mikroplastik und die schlechte Abfallwirtschaft mancher Länder schuld daran, dass Plastikmüll ins Meer gelangt. Wie groß die Bedrohung wirklich ist, lässt sich auf einer interaktiven Karte des WWF deutlich erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder einzelne im Alltag seine Augen offen hält und so wenig Müll wie möglich verursacht.

Direkt beim Einkauf auf übermäßige Verpackungen verzichten

Beim Einkauft sollten wir direkt auf die Verpackung von Lebensmitteln achten und diese wo es nur irgendwie geht vermeiden. Beispielsweise sollten wir abgepacktes Gemüse lieber liegen lassen und uns für die lose Ware entscheiden. Wenn es eine Verpackung sein soll, dann nach Möglichkeit zu Obst in Netzen greifen, um Plastikfolien zu vermeiden.

Sollten sich Plastikverpackungen nicht vermeiden lassen, sollten sie zumindest aus recycelten Materialien bestehen. Heutzutage können sich Firmen und Unternehmen besser am Markt platzieren, wenn sie auf nachhaltige Verpackungen achten, die einen minimalen ökologischen Fußabdruck aufweisen.

Joghurt, Milch, Sahne oder andere Milchprodukte sind zudem in Mehrweggläsern erhältlich. Sie können einfach an den Pfandautomaten zurückgegeben und wiederverwertet werden.

Korb statt Plastiktüte

Beim Transport des Einkaufs, sollten wir ebenfalls darauf achten, dass wir einen Korb oder eine Tragetasche dabei haben. Auf diese Weise brauchen wir uns nicht immer eine neue Tasche bei jedem Einkauf zu besorgen. Selbst Einwegpapiertüten, die auf den ersten Blick umweltfreundlicher erscheinen mögen, sind alles andere als das. Am besten ist es also auf eine gekaufte Tüte beim Einkauf zu verzichten und wiederverwendbare Transporttaschen und Körbe von zu Hause mitzubringen.

Regional und saisonal

Für weniger CO2 in der Luft sorgen wir, wenn wir uns regional und saisonal ernähren. Das bedeutet, dass wir im Supermarkt zu Lebensmitteln, insbesondere Obst und Gemüse, greifen, das natürlicherweise in unserer Gegend zu dieser Zeit verfügbar ist. Es müssen also keine künstlichen Bedingungen geschaffen werden, um die Lebensmittel zu produzieren.

Wer regional kauft sorgt zudem für kürzere Transportwege, weniger Verpackungen und insgesamt weniger Müll sowie einen geringeren CO2-Fußabdruck. Wer nun noch dafür sorgt, dass nichts von dem Essen mehr weggeworfen wird, ist schon auf einem ziemlich guten Weg.

Kaffee bitte ohne Kapsel

Kapselkaffee ist einer der großen Umweltkiller unserer Zeit. Es mag zwar bequem sein, wenn wir einfach eine Kapsel in unseren Automaten legen und innerhalb von Sekunden einen leckeren Kaffee bekommen, allerdings sind die Kapseln schlecht für die Umwelt, weil sie nach dem Gebrauch meist im Müll landen und nicht fachgerecht entsorgt werden. Zudem sind die Kapseln meist teurer als Kaffeealternativen, wie beispielsweise Filterkaffee, ein Kaffee aus dem Vollautomaten oder aus der French Press.

Kernseife statt verpackte Duschgels, Shampoos und Flüssigseifen

Ein weiterer Punkt, bei dem wir eine Menge Müll vermeiden können, sind die Drogerieartikel im Bad. Vor allem Flüssigseife sorgt dabei für Plastikmüll. Die Alternative ist jedoch ziemlich naheliegend: Kernseife. Sie säubert die Hände genauso gut und muss nicht ständig nachgefüllt werden.

Zudem kommt sie vor allem ohne Plastikverpackung aus. Die Kernseife kann jedoch nicht nur als Alternative für die Flüssigseife auf dem Waschbeckenrand stehen, sie kann auch Duschgels und Shampoos ersetzen. Außerdem sind Seifen meist ergiebiger als Flüssigprodukte.

Wasser aus der Leitung

In Deutschland können wir uns über eine außerordentlich gute Trinkwasserqualität freuen. Deshalb macht es eigentlich keinen Sinn überhaupt noch Wasser aus der Flasche zu trinken. Mittlerweile ist es keine Ausrede mehr, dass man lieber Wasser mit Kohlensäure trinkt, da es Wassersprudler gibt, die das Gas zusetzen können.

Der Vorteil von Leitungswasser: Es entsteht weniger Verpackungsmüll, da keine Flaschen mehr benötigt werden. Wir sparen Geld und müssen keine Kisten mehr schleppen. Zusätzlich wird das CO2, das beim Transport durch die LKW ausgestoßen wird eingespart. Wenn wir dann noch Wasser für unterwegs brauchen, sollten wir uns einfach eine Glasflasche zusätzlich zulegen, die wir uns, bevor wir das Haus verlassen, befüllen.