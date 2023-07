Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Während sich manche andere junge Leute mit Anfang 30 noch umschauen, wo ihr Platz in der Berufswelt ist, kann man Bianca Zapatka mit ihren 33 Jahren im ganz positiven Sinne bereits als „alten Hasen“ bezeichnen. Die Frau hat in den vergangenen vier Jahren inzwischen sieben verschiedene Kochbücher veröffentlicht und wurde damit auch gleich zur Spiegel-Bestsellerautorin. Alle ihre Bücher widmen sich der veganen, also komplett aus pflanzlichen Zutaten bestehenden Küche.