Die Gastronomin und Kochbuchautorin, die durch ihre „NENI“-Restaurants bekannt geworden ist und bereits in Fernsehsendungen wie „The Taste“ oder „Kitchen Impossible“ zu Gast war, teilt in ihrem aktuellen Buch Familienrezepte.

Halle/MZ - Wer sich mit Haya Molchos Art zu kochen beschäftigt, wird in jedem Fall ihre Familie kennenlernen. Das beginnt schon bei den inzwischen zwölf „NENI“-Restaurants der gebürtigen Israelin, die in Deutschland aufgewachsen ist, wo sie auch Psychologie studiert hat. Die Häuser sind außer in ihrer Wahlheimat Wien etwa auch in Berlin, Hamburg, München, Amsterdam, Paris und auf Mallorca zu finden. Und die Restaurantmarke setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer vier Söhne zusammen: Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan. Nicht fehlen darf natürlich auch ihr Mann Samy Molcho, der dem einen oder anderen als Pantomime und Körpersprache-Experte bekannt sein dürfte.