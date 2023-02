Für Valentinstag Geschenke zu finden ist nicht so einfach. Wir zeigen Ihnen ein paar der besten Valentinstagsgeschenk-Ideen und erklären, was eigentlich gefeiert wird.

Valentinstagsgeschenke: Mit vielen roten Luftballons in Herzform geht ein Verkäufer am Valentinstag über eine Einkaufsmeile.

Berlin - Am 14. Februar ist Valentinstag. Für den Valentinstag Geschenke zu finden, ist jedoch nicht immer eine einfache Sache. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem persönlichen Valentinsgeschenk oder einer kleinen Aufmerksamkeit für Ihren Partner sind, können Sie sich hier von unseren Geschenkideen für den Valentinstag inspirieren lassen. Außerdem klären wir Sie über die Fragen „Warum gibt es den Valentinstag?" und „Wie feiern andere Länder Valentinstag" auf.

Warum gibt es den Valentinstag?

Valentinstag als Fest der Liebe gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und entstammt dem Christentum. Der heilige Valentin von Rom soll im dritten Jahrhundert heimlich verliebte Paare nach christlicher Art vermählt haben, obwohl dies zu der damaligen Zeit verboten war und dafür am 14. Februar 269 hingerichtet worden sein. Es ist nicht ganz klar, ob es sich hierbei um den Bischof Valentin von Terni handelte, jedoch soll dieser auch um die gleiche Zeit herum als Märtyrer in Rom hingerichtet worden sein, weil er kranke Menschen heilte und sie so vom verbotenen Christentum überzeugte.

Der Namenspatron des Valentinstags, wie wir ihn kennen, ist also der heilige Valentin, jedoch kam der Brauch der Liebenden Geschenke an Valentinstag zu verschenken erst in den 1950er aus den USA zu uns.

Wie feiern andere Länder Valentinstag?

Die Bräuche, die an Valentinstag rund um die Welt stattfinden, unterscheiden sich von Land zu Land und könnten teilweise unterschiedlicher kaum sein.

In Italien bringen verliebte Paare an diesem Tag Liebesschlösser an Brücken an. In Schweden gelten Weingummi-Herzen als perfekte Valentinstagsgeschenke, in China verschenken Frauen an Männer dunkle Schokolade, wofür sich die Männer einen Monat später mit heller Schokolade revanchieren. In manchen Ländern, wie Finnland, wird der Valentinstag aber gar nicht als Tag der Liebe, sondern als Tag der Freundschaft begangen.

Die besten Geschenkideen zum Valentinstag

Ganz egal jedoch, wie Sie den Valentinstag feiern, ob Sie sich selbst, Ihrem Partner oder Ihren Freunden eine kleine Aufmerksamkeit machen wollen, wenn es Ihnen an Geschenkideen für den Valentinstag mangelt, schauen Sie sich unsere Nachfolgende Liste an Valentinstagsgeschenken an. Wir haben uns auf die Suche nach dem besten Geschenken gemacht und die beliebtesten, aber auch ein paar ausgefallene Valentinstagsgeschenke gefunden.

Geschenk zum Valentisntag: Der Klassiker: Ein Strauß roter Rosen, bequem nach Hause geliefert

Der Klassiker unter den romantischen Geschenken zum Valentinstag ist wohl ein Strauß roter Rosen. Wer seiner Freundin, Ehefrau oder seinem Partner einen blumigen Liebesbeweis zukommen lassen möchte, kann dies bei zahlreichen Online-Floristen ganz bequem übers Internet tun. Zum Beispiel bei Floristen, wie FloraPrima.

Suchen Sie sich einfach einen passenden Blumenstrauß aus und geben Sie die Lieferadresse und den Liefertag an und das Valentinstagsgeschenk ist perfekt. Sie können sogar noch eine kostenlose Grußkarte dazulegen lassen und bekommen als Geschenk noch eine gratis Vase mitgeliefert. Außerdem haben Sie noch die Wahl aus vielen kleinen zusätzlichen Geschenken, die Sie dem Blumenstrauß noch als kleines Extra beilegen lassen können.

Lego Blumenstrauß

Wenn Sie auf der Suche nach einem Blumenstrauß sind, der für immer „blüht“ oder einem Lego-Fan eine ganz besondere Freude machen wollen, empfehlen wir Ihnen diesen Lego-Blumenstrauß aus der Lego-Creator-Reihe als Geschenk zum Valentinstag.

Liebe geht durch den Magen: Pralinen in Herz-Box mit Gravur zum Valentinstag

Jeder kennt den Spruch „Liebe geht durch den Magen“ und an dem ist gewiss etwas dran. Mit diesen Pralinen mit Nougat-Füllung in einer Herz-Metallbox samt individueller Gravur können Sie auf jeden Fall nichts falsch machen. Eignet sich besonders gut als Valentinstagsgeschenk für Schokoladenliebhaber und die Box kann danach noch wiederverwendet werden.

Wer zum Valentinstag lieber etwas Praktisches verschenken möchte, sollte es mit dieser Socken-Geschenkbox vom beliebten schwedischen Hersteller Happy Socks versuchen. Die „I love You“-Geschenkbox enthält drei verschiedene Socken mit Herzmuster und kommt in einer süßen Geschenkverpackung mit Herzen und dem Spruch „I love You“ daher. Eignet sich entweder perfekt als Valentinstagsgeschek für praktisch veranlagte oder für Fans der verrückten bunten Socken aus Schweden.

Verschenken Sie doch mal schöne Momente anstatt sich den Kopf um das perfekte Geschenk zum Valentinstag den Kopf zu zerbrechen. Mit den Erlebnis-Gutscheinen von MyDays können Sie zum Beispiel romantische Dinnerabende, Aufenthalte in Luxus-Spas oder ein Romantikwochenende verschenken. Sie haben die Wahl und können aus einem Geschenkgutschein für Sie, Ihn oder Paaren auswählen. Eignet sich besonders als perfektes Valentinstagsgeschenk für unternehmungslustige Paare.

Schmuck zum Valentinstag: Personalisiertes Armband

Es muss nicht immer gleich der teuerste Schmuck sein: Ein schlichtes, aber schönes Partnerarmband macht als Valentinsgeschenk auch einiges her. Partnerarmband zum Beispiel ist mit schlichten schwarzen Onyx-Steinen besetzt. Das besondere? Sie können es durch einen Stein mit der Gravur des Anfangsbuchstaben Ihres Partners noch personalisieren und ihm damit ein ganz besonderes persönliches Valentinstagsgeschenk bereiten, dass Ihr Freund oder Ihre Freundin rund um die Uhr bei sich tragen kann.

Partnerlook: King and Queen Hoodie-Set als Geschenkidee zum Valentinstag

Sie wollen, dass jeder direkt erkennt, dass Sie und Ihr Freund oder Ihre Freundin zusammen gehören? Dann ist das das perfekte Geschenk am Valentinstag für Sie: Partner-Hoodies mit der Aufschrift „King" für Männer und „Queen" für Frauen. So zeigen Sie der ganzen Welt, dass Sie König und Königin sind. Das perfekte Valentinsgeschenk für Paare, die der ganzen Welt zeigen wollen, wie verliebt Sie sind.

Ob Lego Blumenstrauß, Happy Socks mit Liebesbotschaft oder King und Queen-Hoodie: Darüber freut sich Ihr Partner an Valentinstag. Foto:

Geschenk für Zuhause: Partnerkissen „Mr. & Mrs." im Mickey-Mouse-Style

Wer lieber auf etwas dezentere Weise verdeutlichen möchte, dass es ihn nur im Doppelpack gibt, der kann das mit Partnerkissenbezügen im Doppelpack tun. Kissenbezüge passen auf Standard-Deko-Kissen mit den Maßen 45 x 45 Zentimetern. Es gibt sie unter anderem mit der Aufschrift „Mr." und „Mrs" im Mickey- und Minnie-Mouse-Stil. Das perfekte Valentinstagsgeschenk für einen Disney-Fan oder als Geschenk für die eigenen vier Wände.

14. Februar: Liebesbeweis, der für die Ewigkeit hält: Ein Liebesschloss

Wollen Sie etwas, dass für die Ewigkeit hält? Nicht nur in Italien ist es Tradition am Valentinstag ein Liebesschloss an Brücke aufzuhängen, auch in deutschen Städten sieht man Sie an zahlreichen Brücken. Statt Ihren Namen selbst mit dem Schlüssel oder einem Stift auf dem Schloss zu verewigen, können Sie bei manchen Angbietern im Netz gleich eine kostenlose persönliche Gravur mitordern.

Ein Liebesschloss ist das perfekte Valentinstagsgeschenk für frisch verliebte oder die, die Ihrem Partner nach Jahren einen ganz besonderen Liebesbeweis erbringen wollen. So gibt es das Schloss in Herz-Form in verschiedenen Farben und jeweils mit Schlüssel. Aus Tradition wird der Schlüssel nach dem Anbringen des Liebesschloss an der Brücke von dort aus in den Fluss geworfen, um ewige Liebe zu verdeutlichen.

Persönliches Valentinstagsgeschenk: Glas-Herz mit Foto durch Laser-Druck

Eine ganz besonders romantischer Liebesbeweis für die Ewigkeit: Ein Glas-Herz mit eingelasertem 2D Foto. So hält Ihr Foto für die Ewigkeit. Nach Wunsch können Sie auch eine Gravur hinzufügen lassen. Wenn Sie das Ganze noch veredeln wollen, können Sie außerdem auch noch einen beleuchteten Standfuß dazu bestellen und das 10,5 x 10,5 x 1,9 cm große Glasherz so von unten beleuchten lassen. Hierbei leuchtet nur das Relief des Fotos sowie die Gravur, was sehr edel aussieht und das Glas-Herz gleichzeitig in eine Lampe verwandelt.

Lose-Box mit Liebesbeweisen und Gutscheinen für jeden Tag

Für alle Menschen, die auf der Suche nach einem persönlichen Valentinstagsgeschenk sind, findet sich im Internet eine Box in Herz-Form mit 365 Losen für das ganze Jahr. 313 weiße Lose enthalten (zugegeben nicht ganz unkitschige) Liebeserklärungen, 52 rote Lose sind jeweils Gutscheine über gemeinsame Aktivitäten, wie Kuscheln, Kino oder aber auch ein Romantikwochenende in den Bergen.

Achtung, dieses Geschenk kann schnell teuer für den Schenkenden werden, da dort auch etwas kostspieligere Aktivitäten dabei sind. Dieses Valentinsgeschenk eignet sich besonders gut für hoffnungslose Romantiker, denen es nur an romantischen Ideen zu gemeinsamen Aktivitäten fehlt und bereit sind ein bisschen dafür in die Tasche zu greifen.

14. Februar: Tasse mit etwas anderer Liebes-Botschaft zum Valtinstag

Für alle, die ein bisschen Humor verstehen und den Valentinstag nicht zu ernst nehmen, sind Tassen mit Aufschrift das perfekte Valentinstagsgeschenk. Sprüche wie „Fuck Valentines Day, I love You every other Day" gibt es aus Keramik. Sie sind spülmaschinenfest und auch für die Mikrowelle geeignet.

Buch zum Valentinstag: „100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte"

Zusammen lustige Fotos machen, eine gemeinsame Massage oder den Ort besuchen, an dem man sich zum ersten Mal geküsst hat. Diese Dinge und noch viele mehr sollte jedes Paar einmal tun. Aufgelistet sind sie alle in dem Buch „100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte". Wer sich also zu gemeinsamen Paar-Aktivitäten inspirieren lassen möchte, sollte sich für dieses Valentisgeschenk entscheiden.

An Valentinstag kommt es vor Allem auf die Geste an, dass man seinen Liebsten zeigt, dass man Sie wertschätzt. Ob das Freunde, Verwandte oder der Partner ist, spielt keine Rolle und es muss auch nicht immer etwas Materielles sein. Auch kleine Valentinstagsgeschenke oder Aufmerksamkeiten bereiten große Freude.