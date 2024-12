Berlin - Sie sind gemütlich, bunt und dazu oft mit auffälligen Motiven versehen: „Ugly Christmas Sweater“. Richtig kombiniert, sehen die Weihnachtspullover aber alles andere als „ugly“ aus.

Schnitt und Material-Mix machen den Unterschied

Vorab: Besonders beliebt sind in diesem Jahr Modelle mit Norweger-Muster oder in der Farbe Burgunder, so Stilberaterin Dunja Heß. Es muss also nicht immer der Weihnachtsmann persönlich sein, der vom Pulli grinst - kann er aber.

Da so ein Weihnachtspullover selbst schon ein Hingucker ist, sollte der Rest des Outfits eher dezent gehalten werden. Eine einfache Jeans oder Wide-Leg-Jeans passen gut zu dem auffälligen Teil. Auch Röcke lassen sich gut dazu kombinieren, besonders wenn der Pullover etwas kürzer geschnitten ist. Zu längeren Varianten passen hingegen Lederhosen oder -leggings gut.

Stoffhosen eigen sich laut Heß eher nicht für die Kombi mit Weihnachtspullis, da der Kontrast zwischen dem fließenden, eleganten Material und dem schweren, groben Pullover schnell zu stark wirken kann.

Festliche Alternativen zum „Ugly Christmas Sweater“

Wer auf auffällige weihnachtliche Motive verzichten möchte, kann stattdessen einfach auf Farben setzen. Töne wie Rot, Burgunder oder ein dunkles Grün verleihen jedem Outfit eine weihnachtliche Note - auch ohne Rentier-Motive. Kombinieren kann man dazu laut Dunja Heß Accessoires wie eine Zuckerstangen-Kette oder rote Ohrringe.