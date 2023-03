Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

In Windeseile will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Deutschland zum Ökostromstaat umbauen. Schon in sieben Jahren sollen 80 Prozent unseres Bedarfs durch erneuerbare Quellen gedeckt sein, bis 2035 beinahe 100 Prozent.