So viele Gedanken um die Themen Energie und Energieverbrauch wie in den vergangenen Monaten haben sich die meisten wahrscheinlich noch nie gemacht. Schließlich werden die Gründe, die eigene Energiebilanz zu überprüfen, immer drängender. Mit dem Krieg in der Ukraine schnellten Strom- und Gaspreise in die Höhe. Und auch angesichts der Klimakrise setzen immer mehr Menschen auf erneuerbare Energien.

Solaranlagen verbinden diesen „grünen“ Gedanken mit einer gewissen Energieunabhängigkeit. Denn die Paneele kann sich prinzipiell jeder auf dem Dach seines Eigenheims installieren lassen.