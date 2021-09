Weihnachten trotz Pandemie feiern

Wie im Jahr 2020 sorgt die Corona-Pandemie auch 2021 weiterhin für Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Dennoch ist vieles anders. Geschäfte haben wieder geöffnet, Veranstaltungen finden statt, wenn auch unter strengen Auflagen. Während 2020 vielen Menschen ein einsames Weihnachtsfest bescherte, dürfen Familien in diesem Jahr wieder gemütlich beisammensitzen.

Wie kann man trotz Pandemie Weihnachten feiern?

Dank der Corona-Schutzimpfung und zahlreichen Schutzmaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Dadurch sind Lockerungen möglich geworden. Die Pandemie selbst ist aber noch nicht überstanden. Diverse Virus-Varianten bereiten Forschern und Medizinern Sorge. Um sich und andere zu schützen, sollte deshalb weiterhin die AHA-Formel beachtet werden: Abstand halten, Hygiene beachten und Maske tragen.

Dies gilt auch für das anstehende Weihnachtsfest. Sind alle Familienmitglieder gesund, steht einem harmonischen Weihnachtsfest 2021 nichts im Wege.

Weihnachtsgeschenke, die von Herzen kommen

Aber was schenkt man seinen Liebsten in diesen besonderen Zeiten eigentlich? Fest steht: Die Menschen mussten und müssen noch immer Abstand zueinander halten. Das sogenannte „Social Distancing“ belastet uns alle. Doch es hat auch dafür gesorgt, dass die Menschen innerlich umso mehr zusammenrücken. Kleine personalisierte Geschenke zu Weihnachten sind eine wundervolle Idee, um zu sagen: „Du bist mir wichtig und ich bin in Gedanken immer bei dir.“

Wer zu Weihnachten ein Geschenk überreicht, sei es persönlich oder über den Postweg, bereitet einem lieben Menschen eine besondere Freude. Geschenke mit Personalisierung zeigen, dass sich der Schenkende Gedanken gemacht hat. Eine Möglichkeit besteht darin, ein Geschenk selbst zu basteln. Doch nicht jeder kann dafür die Zeit und das nötige Geschick aufbringen. Eine Alternative sind personalisierte Geschenke, angefangen vom Lieblingswein mit dem eigenen Namen über den DIY-Adventskalender bis hin zu gravierten Küchenutensilien.

Persönliche Weihnachtsgeschenke für Frauen

Beim Kauf von Weihnachtsgeschenken für Frauen ist eines wichtig: Sie sollten den Geschmack der Beschenkten treffen. Frauen mögen Geschenke, an die sie sich erinnern können.

Persönliche Geschenkideen für Frauen:

- bedrucktes Trinkglas mit Namen

- beleuchtete Flasche mit Gravur

- Kugelschreiber mit Magnethalter und Gravur

- Tasse mit Wunschtext und Lieblingsbild

- Schlüsselanhänger mit Foto

- Fotokissen

- Exklusive Weihnachtskerze

- Schmuck mit Namen und Spruch

Durch die Personalisierung wird jedes Geschenk zu einem besonderen Weihnachtspräsent für die Dame.

Persönliche Weihnachtsgeschenke für Herren

Krawatten und Socken als Weihnachtsgeschenke für Männer sind out. Auch für die Herren gibt es lustige, praktische oder edle Geschenke, die sich personalisieren lassen.

Persönliche Geschenkideen für Männer:

- gravierte Whiskykaraffe mit Whiskygläsern

- Bierglas mit Jahr und Namen

- Fotokissen gravierte Weinflasche mit Motiven und Namen

- Tasse mit Namen

- LED-Kugelschreiber Angler-Set mit Gravur

- Bartpflege-Set

Kleine, personalisierte Leckereien wie Männerpralinen und Schokolade sind eine tolle Ergänzung für das persönliche Geschenk zu Weihnachten.

Persönliche Weihnachtsgeschenke für Kinder

Vorfreude, Spannung und leuchte Kinderaugen: Was wäre Weihnachten ohne Kinder? Geschenke für Kinder sollten gleich mehrere Kriterien erfüllen: Sie sollten praktisch, pädagogisch und zum Spielen geeignet sein. Mädchen lieben es bunt und verspielt. Tolle Ideen für Weihnachten sind zum Beispiel:

- kuscheliges Kinderhandtuch mit Namensaufdruck

- Tasse mit einer Disney-Figur

- Trinkflasche mit Namen

- Messlatte mit Namen und Motiv

- Malkasten mit Wunschtext und Namen

- Kindergeldbörse mit Namen und buntem Aufdruck

- bunter Rucksack mit Wunschtext

- Kinderbesteck mit Namensgravur

Bei Geschenken für Mädchen überwiegen helle Pastelltöne. Beliebte Farben sind vor allem Pink und Lila. Bei den Motiven sind die Geschmäcker verschieden. Die einen mögen Pferde und Einhörner. Andere finden Landschaften und Pflanzen besonders schön. Jungen begeistern sich schon früh für Autos. Sie sind gerne Sportler, Köche oder Piraten. Tolle Ideen für Weihnachtsgeschenke sind zum Beispiel:

- Kinderrucksack mit Namen und Auto-Aufdruck

- Stiftebox mit Piraten-Motiv

- Fußball-Handtuch mit Namen

- Baseball-Cap mit Namen

- Gutschein-Puzzle mit Wunschtext

- Schulaufkleber für Fußballfans

Sollte das passende Geschenk nicht zu finden sein, ist ein Geldgeschenk, etwa in Form eines persönlichen Sparstrumpfes, eine alternative Idee. Alle Kinder freuen sich zudem über DIY-Adventskalender zum selber Bestücken.

Das wohl persönlichste Weihnachtsgeschenk: Gemeinsame Zeit

Weihnachten hat eine lange Tradition und niemand möchte gerne auf das Fest der Familie verzichten. Eines hat uns die Corona-Pandemie gelehrt: Gemeinsame Zeit ist nach wie vor das schönste Geschenk, was wir uns gegenseitig machen können. Und das ist eigentlich ganz einfach.

Gemeinsame Zeit ist das schönste Weihnachtsgeschenk. (Foto: pixabay.com © JillWellington CCO Creative Commons)

Gutschein für einen Filmabend zu Hause

Seit jeher bringen Filme Menschen zusammen. Sie sorgen dafür, dass man den Alltag eine Zeit lang ausblenden kann. Egal ob mit der ganzen Familie oder beim Mädelsabend – es bringt einfach Spaß, gemeinsam die schönsten Liebesfilme zu schauen. Ein Filmabend mit Süßigkeiten oder Popcorn ist ein ausgefallenes Zeitgeschenk, das gut ankommt.

Wellnesstag für Mama oder Papa

Eltern erbringen während der Pandemie zu Höchstleistungen. Home-Office, Haushalt und Kinder müssen unter einen Hut gebracht werden. Das kostet Zeit und Nerven. Eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten ist ein Wellnesstag für Mama oder Papa zu Hause. Über ein wohltuendes Bad und eine Massage vor dem Weihnachtsbaum freut sich bestimmt jeder.

Koch- oder Backabend

Oft fehlt die Zeit, um neue Rezepte auszuprobieren, etwas Schönes zu kochen und zu genießen. Ein Koch- oder Backabend ist die perfekte Gelegenheit, um mit der Familie, dem Partner oder Freunden mehr Zeit zu verbringen. Als Einladung bietet es sich an, kleine selbstgemachte Leckereien in personalisierten Gläsern zu verschenken, um auf den bevorstehenden Abend schon mal einzustimmen.

Zeit für alte und neue Erinnerungen

An Weihnachten schwelgen wir beim gemeinsamen Festmahl gerne in Erinnerungen. Dafür werden auch mal die alten Fotoalben werden hervorgeholt, die sicher für den einen oder anderen Schmunzler sorgen. Es sind jene Erinnerungen, die uns zeigen, wie schnell die Zeit vergeht und wie wichtig es ist, sich bewusst an schöne Erlebnisse zu erinnern. Bei dieser Gelegenheit lassen sich alte, lose Fotos gleich neu sortieren und ihnen mit tollen Dekoideen wie Fotokalendern, Boxen oder Fotogläsern einen neuen Ehrenplatz schaffen.