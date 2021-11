Tipps für das perfekte Dirndl

Das Dirndl ist in jedem Fall das passende Outfit für das Oktoberfest. Doch ebenso abseits des Spektakels gewinnt die Tracht immer mehr an Beleibtheit. Denn schon lange ist das zünftige Beisammensein nicht mehr einzig auf das seit 1810 jährlich stattfindende Volksfest auf der Theresienwiese in München begrenzt. Immer häufiger finden sich kleinere und größere Ableger rund um die Welt.

Modisch am Puls der Zeit

Wer an das Oktoberfest denkt, hat vor dem geistigen Auge schnell das Bild von vollen Bierzelten und Besuchern in diverser Tracht. Unter der Trachtenmode wird die traditionelle Kleidung für Männer, Frauen, aber auch Kinder gemeint. Für die Herren gibt es die Lederhose und die Damen setzen auf das Dirndl. Zum Besuch des Volksfestes in München ist die Tracht also leicht nachvollziehbar so etwas wie eine Pflicht. Entsprechend wichtig ist es, sich für hochwertige Dirndl zu entscheiden. Und das lohnt sich. Denn die Tracht ist ebenso abseits der Wiesn immer beliebter. Zu Hochzeiten, festlichen Anlässen, Weihnachten oder zum traditionellen Beisammensein sind Dirndl und Lederhose von vielen gerne getragen. Gerade bei ländlichen Anlässen ist die Trachtenmode ein passendes modisches Stilmittel.

Wird die Geschichte des Dirndls etwas genauer betrachtet, findet sich sein Ursprung im 19. Jahrhundert. Es geht zurück auf die bäuerliche Tracht von Bayern und Österreichern. Dabei besteht es traditionell aus zwei Teilen: der Schürze und dem Kleid. Kombiniert wird das Dirndl im Regelfall mit einer Dirndlbluse, die eng unter dem Mieder anliegt. Der Rock hingegen besticht durch den weiten Schnitt. Zudem wird das Outfit mit diversen Accessoires ergänzt.

Doch wie so viel hat sich auch die bäuerliche Tracht immer weiterentwickelt. So finden sich modisch bewusste Dirndl modern ebenfalls in anderen Formen. Zwar wird bei diesen den traditionellen Akzenten gefolgt; der Schnitte als auch die Kombinationen können jedoch durchaus aufgepeppt mit diversen Mustern, Farben und Kontrastierungen unterschiedlich ausfallen. Als Textil wird traditionell auf Samt, Baumwolle und Leinen gesetzt. Besonders hochwertige Dirndl werden zudem mit feinstem Leder gefertigt. Bei der Vielfalt ist es folglich nicht verwunderlich, dass Volksmusik-Star Marianne Hartl 100 Dirndl besitzt.

Das optimale geplante Dirndl-Outfit

Neben Kleid und Schürze ist vor allem die Dirndlbluse der Blickfang. Traditionell darf der Ausschnitt großzügig sein. Allerdings gibt es ebenso alternative Dirndlkleider, bei denen das Mieder über einen optimierten Schnitt verfügt, sodass sich das Dirndl ebenso ohne Bluse unter dem Mieder tragen lässt. Bei der Wahl der Bluse besteht grundsätzlich freie Hand, wobei sich die Muster möglichst ergänzen sollten. Gleiches gilt im Übrigen für die Ärmel- sowie die Dirndl-Länge. Ob nun kurz, halblang oder doch lieber lang und weit ist persönliche Präferenz. Abgerundet wird das Outfit dann mit der Dirndl-Schleife. Diese gilt es auf keinen Fall zu vergessen.

Das 1 x 1 des Schleifebindens

So wie das Dirndl selbst ist ebenfalls die Schleife ein historisches Accessoire, das traditionell zur Tracht getragen wird. Allerdings spielen die Schleife und vor allem der Ort, an dem diese am Dirndl getragen wird, eine entscheidende Rolle. Es ist eine Art Geheimcode, der nur dechiffrierte werden kann, von Menschen, die um deren Bedeutung wissen.

Mit der Schleife wird dem Betrachter konkret der Beziehungsstatus mitgeteilt. Ist die Schleife am Dirndl rechts gebunden, so ist die Trägerin vergeben oder verheiratet. Wer auf der Festivität also eher in Ruhe gelassen werden möchte, kann die Bindung rechtsseitig vornehmen. Das hilft ebenfalls auf dem Oktoberfest, da viele gezielt auf Singlesuche gehen und explizit auf die Dirndl-Schürzen-Bindung achten.

Wer hingegen seinen Status als Single bekannt geben möchte, setzt die Schleife auf die linke Seite. Die Mitte hingegen zeigt eine Jungfrau an. Eine Besonderheit stellt die Schleife an der Hinterseite des Dirndls dar. Denn an diesem Ort zeigt sie an, dass die Trägerin entweder als Kellnerin arbeitet oder aber verwitwet ist. Entsprechend wichtig ist das Schnüren der Tracht ernst zu nehmen, um unangenehme Zwischenfälle zu vermeiden.

Das Finish

Abgerundet wird das Dirndl-Outfit mit passenden Schuhen. Ob diese flach oder hochhackig sind, entscheidet die individuelle Vorliebe. Ergänzt werden kann die Trachtenmode mit Jacke, Trachtentasche, Trachtenkette und Haarschmuck. Nicht zu vergessen ist, dass trotz all der Accessoires das Dirndl stets im Mittelpunkt steht.