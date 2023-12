Computer spinnen manchmal, so viel ist sicher. Verhält sich Ihrer gerade auch komisch? Ist vielleicht ein unbekannter HP-Drucker im System aufgetaucht? Das steckt dahinter.

Berlin - Bestimmte Computer mit Windows 10 und 11 haben ein Problem: Sie installieren ungefragt das Programm „HP Smart App“ aus dem Microsoft Store.

In der Folge werden bereits installierte Drucker anderer Hersteller einfach in HP-Drucker umbenannt, meist in „HP LaserJet M101-M106-Modell“, wie Microsoft mitteilt. Man suche nach einer Lösung für das Problem, um dann ein Update bereitstellen zu können. HP sei nicht für den Bug verantwortlich.

Durch das installierte Programm können sich Microsoft zufolge unter Umständen auch Druckersymbole im System ändern. Doppelklicks auf den jeweiligen Drucker, etwa unter „Einstellungen/Drucker und Scanner“, führten zu der Fehlermeldung „Für diese Seite sind keine Aufgaben verfügbar“.

Weiterdrucken sollte meist möglich sein

Die gute Nachricht: „In den meisten Fällen sollte es möglich sein, den Drucker wie erwartet zu verwenden, einschließlich Druckaufträgen in der Warteschlange sowie anderen Features wie Kopieren, Scannen oder Faxen“, erklärt Microsoft. Denn die installierten Drucker nutzten weiterhin die korrekten Treiber des jeweiligen Herstellers.

Probleme könnte es aber mit anderen, nicht vom Druckerhersteller stammenden Programmen geben, die nicht nur grundlegende Funktionen des Druckers nutzen, sondern diese erweitern sollen.

Aktuelle und ältere Windows-Versionen betroffen

Bei privaten Nutzerinnen und Nutzern sind den Angaben zufolge die Windows-11-Versionen 23H2, 22H2 und 21H2 sowie die Windows-10-Versionen 22H2, 21H2, 1809 und 1607 von dem Bug betroffen.

Welche Windows-Version aktuell installiert ist, steht unter „Start/Einstellungen/System/Info“.