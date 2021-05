Am 15. Mai 2021 traten die neuen Nutzungsbedingungen von Whatsapp in Kraft.

Halle (Saale) - Die neuen Nutzungsbedingungen von Whatsapp sind am 15. Mai in Kraft getreten. Zwar können User die Aufforderung, die neuen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, noch immer ablehnen, jedoch werden die Aufforderungen in den nächsten Tagen wohl noch häufiger werden.

Weg von Whatsapp: Wechsel zum neuen Messenger-Dienst

Außerdem wird Whatsapp für diejenigen User, die die Aufforderung ignorieren, nur noch eingfeschränkt verfügbar sein. Für einige Wochen ist demnach das Reagieren auf Anrufe und Nachrichten noch möglich, nach 120 Tagen „Inaktivität“ wird Whatsapp für Nutzer, die die neuen Nutzungsbedingungen noch nicht akzeptiert haben, jedoch gesperrt.

Angesichts der umstrittenen neuen Datenschutzverordnung überlegen viele User deshalb, zu einem neuen Messenger-Dienst zu wechseln. Alternativen wie Signal oder Threema gibt es reichlich. Wer wechselt und seinen Kontakte wissen lassen möchte, wo er zukünftig zu erreichen ist, kann von Watomatic Gebrauch machen.

Watomatic benachrichtigt Whatsapp-Kontakte automatisiert von Wechsel

Das Open-Source-Projekt versendet automatisierte Antworten auf Whatsapp-Nachrichten, die einem nach dem Wechsel zum neuen Messenger-Dienst erreichen. Die Funktion funktioniert sogar bei Gruppenchats.

Die automatisierte Nachricht kann angepasst werden, sodass beispielsweise auch auf den neuen Messenger-Dienst verweist werden kann. Watomatic gibt es jedoch nur für Android-Nutzer. (mz/acs)