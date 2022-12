Serien und Filme auf kleineren Geräten streamen

Berlin - Beim Streaming von Filmen und Serien kann man etwa Strom sparen, indem die Helligkeit des Bildschirms reduziert wird. Und indem man kleinere Geräte nutzt - also die Lieblingsserie auf dem Laptop oder Smartphone statt auf dem Fernseher schaut. Dazu rät Sebastian Klöß vom IT-Branchenverband Bitkom.

Noch ein Tipp: Wer bei neueren Fernsehern auf die Hochkontrast-Funktion (HDR) verzichtet, reduziere ebenfalls den Verbrauch. Ob man in SD-, HD- oder 4K-Auflösung streamt, habe nur Auswirkungen auf den Verbrauch in den Rechenzentren, nicht auf die eigene Stromrechnung, so Klöß.

Etwas Gutes tut man aber auch dann für die Umwelt: Man reduziert seinen CO2-Abdruck.