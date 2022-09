Runde Sache: Sonos stellt den Sub Mini vor

Santa Barbara - Sonos hat einen neuen Subwoofer in die Reihen seiner Netzwerk-Lautsprecher aufgenommen. Der zylindrische Sub Mini ist nur 30,5 Zentimeter hoch und hat 23 Zentimeter Durchmesser. Die langgezogene, durchgängige ovale Aussparung in der Gehäusemitte erbt der Sub Mini vom größeren Sonos Sub, der ansonsten aber eher kastig gestaltet ist.

Trotzdem verspricht Sonos für den Sub Mini die „Wiedergabe der niedrigen Frequenzen, wie man es von einem wesentlich größeren Subwoofer erwarten würde“, und zwar zu einem Preis von 500 Euro. Die kleine, knapp 6,4 Kilogramm schwere Bass-Tonne gibt es in Schwarz wie Weiß und ab 6. Oktober im Handel.