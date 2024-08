Laute Beats und Tanzen bis zum Morgengrauen: Die App „Resident Advisor“ zeigt auf einen Blick, wo in der Nähe zu elektronischer Musik gefeiert werden kann.

Nachts in einem Berliner Club: Nicht immer weiß man, wo die nächste Party steigt.

Berlin - Wer schon einmal in einer fremden Stadt spontan auf der Suche nach einer guten Party war, kennt das Problem: Welcher Club hat heute geöffnet? Welche DJs legen auf? Die App „Resident Advisor“ will solche Fragen beantworten. Sie liefert eine detaillierte Übersicht, wo in der Nähe elektronische Musik läuft.

Die Events lassen sich nach Datum und Ort filtern. In Berlin beispielsweise werden dann aktuelle Partys in Clubs wie Berghain oder Sisyphos angezeigt, einschließlich der Line-ups und Ticketpreise. Wer sich die Schlange an der Kasse der Veranstaltung sparen möchte, kann die Tickets im Vorfeld auch direkt über die App kaufen.

Für eine umfassende Nutzung der App ist eine Anmeldung erforderlich. Danach können Nutzer personalisierte Eventempfehlungen erhalten und Künstlern sowie Clubs „folgen“. So wird man informiert, wenn etwa der Lieblings-DJ irgendwo auflegt.

München, London oder doch New York?

„Resident Advisor“ ist global ausgerichtet. Ein Vorteil für alle, die auf Reisen Clubs in anderen Städten erkunden möchten – die App deckt nahezu jede bedeutende Metropole weltweit ab und sorgt dafür, dass man immer weiß, wo gerade die beste Party steigt.

Um passende Veranstaltungen in der Nähe zu finden, greift „Resident Advisor“ auf die Standortdaten des Smartphones zu. Die App gibt es kostenlos für iOS und Android. Sie ist in mehreren Sprachen verfügbar, neben Deutsch auch auf Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch und Spanisch.