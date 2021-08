Rein digitale Gamescom beginnt mit Eröffnungsgala

Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahr pandemiebedingt im Netz statt.

Köln - Die rein digitale Gamescom beginnt heute mit einer Online-Eröffnungsgala. Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in den Kölner Messehallen, sondern in Form verschiedener Video-Livestreams im Netz statt.

Den Anfang macht die Opening Night Live, in der ab 20.00 Uhr zahlreiche Neuheiten aus der Welt der Computerspiele vorgestellt werden. Moderiert wird die Show von Games-Journalistin Natascha Becker und US-Entertainer Geoff Keighley, der die Opening Night auch 2020 schon moderiert hatte. Zwei Millionen Menschen weltweit schauten nach Angaben der Gamescom-Veranstalter dabei zu.

Bereits 2020 musste die Gamescom wegen der Corona-Pandemie komplett im Netz stattfinden. Für 2021 war die Gamescom ursprünglich als Hybrid-Veranstaltung im Netz und vor Ort geplant - allerdings im kleineren Rahmen als vor der Pandemie. Bei der bislang letzten regulären Gamescom 2019 kamen insgesamt 370.000 Besucher zu der Messe. Anfang Mai hatten die Veranstalter Koelnmesse und der Branchenverband Game aber beschlossen, die Gamescom auch dieses Jahr komplett ins Netz zu verlagern.

Das Online-Angebot der Messe ist für Besucher kostenlos und über die Plattform Gamescom Now verfügbar. Los geht es am Donnerstag um 10.00 Uhr mit der politischen Eröffnung mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Digitalminister Andreas Scheuer (CSU), der Digitalisierungs-Beauftragten der Bundesregierung, Dorothee Bär (CSU), und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).