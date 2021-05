Neue Richtlinien bei WhatsApp - Welche Alternativen gibt es?

Halle (Saale) - WhatsApp, der mit mehr als zwei Milliarden Nutzern weltweit meist verwendete Messenger-Dienst, plant, seine Datenschutzrichtlinie zu erneuern. Am 15. Mai soll es nun endgültig soweit sein. Ursprünglich war die Neuerung schon für den 8. Februar vorgesehen.

Bis zum Stichtag muss jeder, der beabsichtigt, den Messenger-Dienst weiter zu nutzen, der Richtlinie zustimmen. Dazu ploppt ein Fenster innerhalb der App auf. Wer nicht einverstanden ist, kann WhatsApps Dienste in Zukunft nicht mehr nutzen.

Warum die Fristverschiebung bei WhatsApp?

Offiziell erklärt der Dienst die Fristverlängerung damit, dass Falschinformationen über die neue Datenschutzrichtlinie verbreitet worden seien, die man zunächst richtigstellen wolle. Einige Medien verlautbarten nämlich, WhatsApp könne nach der neuen Richtlinie mehr Nutzerdaten an den Mutterkonzern Facebook weiterleiten, der diese zu Werbezwecken nutzen wolle.

WhatsApp macht aber deutlich: „Keine der Informationen, die WhatsApp auf dieser Grundlage weitergibt, dürfen für die eigenen Zwecke der Facebook-Unternehmen verwendet werden.“ Es wäre dem Messenger auch nicht erlaubt, innerhalb der Europäischen Union Daten mit Facebook zu teilen, wenn diese Werbezwecken dienen. Dies würde nämlich gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen.

Nachrichtendienste wie Signal oder Telegram gewannen in den ersten drei Wochen des Jahres bis zu 25 Millionen Nutzer hinzu, berichtet etwa der britische Guardian. Womöglich hat WhatsApp aufgrund dieser Abwanderungswelle den Termin, an dem die neue Richtlinie in Kraft treten soll, auf den 15. Mai verschoben.

Wie geht WhatsApp mit Nutzerdaten um?

Der Verbraucherzentrale zufolge würden unter anderem Profilname, Profilbild, Info, Handynummer und gegebenenfalls E-Mail-Adresse trotzdem mit Facebook ausgetauscht - und zwar bereits seit 2016. Die Daten dürften eben nur nicht werblich genutzt werden. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sähe die Situation anders aus: Dort könnten Nutzerdaten auch zu Werbezwecken von WhatsApp zu Facebook fließen, wie die Verbraucherschützer informieren. Bereits 2017 habe der Verbraucherzentrale Bundesverband wegen des Datenaustauschs Klage gegen WhatsApp eingereicht. Zurzeit ruhe das Verfahren.

Auch nach Einführung der neuen WhatsApp-Richtlinien könnten Nutzer weiterhin einsehen, welche Daten die App speichert und verarbeitet, schreibt das Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Telefonnummer, Nutzungsinformationen, Gerätedaten oder der Standort in Gestalt der IP-Adresse.

Wozu soll die Änderung der Richtlinie dienen?

Wie dem offiziellem Blog von WhatsApp zu entnehmen ist, strebt der Messenger an, sich in Zukunft stärker auf die Kommunikation zwischen privaten Nutzern und Unternehmen zu konzentrieren. In Indien ist es bereits möglich, per WhatsApp Käufe samt Zahlungen abzuwickeln. Es ist wahrscheinlich, dass die Neuerungen der Datenschutzrichtlinie einen Schritt auf dem europäischen Markt in eine solche Richtung markieren. Viel mehr verrät WhatsApp aber nicht.

Sogar Whistleblower und Ex-CIA-Mitarbeiter Edward Snowden setzt auf Signal. Foto: Signal

Signal: Mehr als 150 Millionen Nutzer

Sogar Whistleblower und Ex-CIA-Mitarbeiter Edward Snowden setzt auf Signal. Denn: Die App ist erstens spendenfinanziert, muss also nicht wirtschaften, und verkauft daher keine Nutzerdaten. Zweitens ist Signal Open-Source. Das heißt, der Quellcode der App ist für jeden einsehbar. Alle Datenflüsse und Funktionen der App sind somit offengelegt.

Anmeldung über: Mobiltelefonnummer

Zugriff der App auf Kontakte: freiwillig

Verschlüsselung: standardmäßig Ende-zu-Ende

Kosten: keine

Finanzierung: über verschiedene Stiftungen

Was den Datenschutz angeht, ist Telegram nicht herausragend. Foto: Telegram

Telegram: Mehr als 500 Millionen Nutzer

Telegram bietet neben privaten und Gruppenchats auch Kanäle, in denen nur Betreiber und Befugte eine unbegrenzte Zahl von Teilnehmern erreichen können. Was den Datenschutz angeht, ist Telegram nicht herausragend. Wie die Verbraucherzentrale informiert, wird nur in speziell dafür eingestellten „Secret Chats“ Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Anmeldung über: Mobiltelefonnummer

Zugriff der App auf Kontakte: muss widersprochen werden

Verschlüsselung: Ende-zu-Ende nur für „Secret Chats“

Kosten: keine

Finanzierung: privat; Monetarisierung noch 2021

Threema funktioniert ach ohne Angabe der Handynummer. Foto: Threema

Threema: Mehr als acht Millionen Nutzer

Im Vergleich der Verbraucherzentrale ist Threema der einzige Messenger, der vollkommen ohne personenbezogene Angaben wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einsatzfähig ist. Die App vergibt stattdessen an jeden Nutzer eine zufällig generierte ID, unter der er für andere angezeigt wird. Auch Threema ist eine Open-Source-App.

Anmeldung über: zufällig generierte ID

Zugriff der App auf Kontakte: freiwillig

Verschlüsselung: standardmäßig Ende-zu-Ende

Kosten: einmalig 3,99 Euro

Finanzierung: App-Verkäufe

Wire kann sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Rechner genutzt werden Foto: Wire

Wire: Mehr als 150 Millionen Nutzer

Wire kann sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Rechner genutzt werden, ähnlich wie WhatsApp. Für diesen Messenger-Dienst existiert ebenfalls ein offener Quellcode. Gruppentelefonate mit bis zu 25 Personen und Videotelefonie mit bis zu zwölf Personen sind per Wire außerdem möglich. Zudem bietet die App eine Business-Version an.

Anmeldung über: Handynummer oder Mail-Adresse

Zugriff der App auf Kontakte: freiwillig

Verschlüsselung: standardmäßig Ende-zu-Ende

Kosten: keine

Finanzierung: Abo-Modelle für Vielnutzer (mz)