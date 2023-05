Mountain View - Google baut sein Geräteangebot mit einem Falt-Smartphone und einem Tablet aus. Zudem gibt es mit dem Pixel 7a wie gewohnt eine abgespeckte Version des Smartphone-Flaggschiffs aus dem Vorjahr.

Bei faltbaren Smartphones ist bisher Samsung die klare Nummer eins. Nun bekommt der südkoreanische Konzern Konkurrenz von Google. Das Pixel Fold lässt sich zu einem Tablet mit einer Display-Diagonalen von 7,6 Zoll aufklappen, wie der Konzern auf der Entwicklerkonferenz Google I/O mitteilte.

Tensor G2 als Prozessor

Damit ist der Bildschirm im Tablet-Modus genauso groß wie bei Samsungs Galaxy Fold. In zusammengefaltetem Zustand kann man das 5,8 Zoll große Frontdisplay nutzen. Das Pixel Fold wird von Googles Tensor-G2-Prozessor angetrieben, der auch im Pixel 7 steckt.

Auf dem ausgeklappten Bildschirm können zwei Apps nebeneinander im Splitscreen-Modus bedient werden. Das Frontdisplay kann man auch in ausgeklapptem Zustand nutzen. Das erlaubt zum Beispiel, ein Selfie mit der höheren Qualität der Frontkamera zu machen.

Pixel Fold ab Juni verfügbar

Oder man kann bei einer Unterhaltung in fremden Sprachen Übersetzungen für beide Gesprächspartner gleichzeitig anzeigen lassen. Das Pixel Fold ist nun vorbestellbar und soll ab Juni verfügbar sein. Der Preis in Deutschland liegt bei 1899 Euro.

Mit einem G2-Prozessor läuft auch das neue Pixel Tablet mit einer Display-Diagonale von 11 Zoll. Google hat sich auch etwas einfallen lassen, um Nutzen aus dem Tablet zu ziehen, wenn man es gerade nicht in der Hand hat: ein Ladedock mit Lautsprecher.

Tablet-Preise starten bei 679 Euro

Darauf kann das Tablet unter anderem zur Smarthome-Steuerung dienen. Zusammen mit dem Dock kostet das Pixel Tablet 679 Euro in der Version mit 128 Gigabyte Speicher, bei 256 GB werden 799 Euro fällig. Auf dem Markt verfügbar sein soll es ab Ende Juni. Zuletzt hatte Google im Herbst 2014 ein Tablet herausgebracht, das Nexus 9.

Pixel 7a lädt kabellos

Das sofort verfügbare Pixel 7a liegt mit einem Verkaufspreis in Deutschland ab 509 Euro nahe am Verkaufspreis von 499 US-Dollar (rund 455 Euro) in den USA.

Deutlich verbessert wurde im Vergleich zum Modell 6a aus dem Vorjahr unter anderem die Kamera - und das 7a kann kabellos aufgeladen werden. Auch im abgespeckten Pixel-Telefon findet sich jetzt ein G2-Chip.