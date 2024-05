Einmal pro Woche kurz ausschalten. Dieser simple Tipp kann in vielen Fällen vor der Installation von Schadsoftware via Spearphishing und gegen sogenannte Zero-Click Exploits helfen.

Berlin - Ausschalten, warten, wieder einschalten. Das dauert beim Smartphone in der Regel eine Minute - und kann davor bewahren, zum Opfer von Computerkriminalität zu werden. Der Grund: Wer öfter mal das Gerät neustartet, kann so unerwünschte Ausnutzung von Programmierschwachstellen durch Kriminelle stoppen. Das geht aus einem Best-Practice-Papier des auf dem Gebiet der Cyberspionage sachkundigen US-Geheimdiensts NSA (National Security Agency) hervor, auf das „Forbes.com“ hinweist.

Einmal pro Woche, so der Rat, solle man das Gerät aus- und wieder einschalten. Das könne in vielen Fällen gegen die Installation von Schadsoftware via Spearphishing und gegen sogenannte Zero-Click Exploits helfen. So geht's:

Das NSA-Papier listet noch einige weitere alltagstaugliche Tipps für mehr Sicherheit von Smartphone und Tablet auf:

Und dann sind da noch die fortgeschrittenen Hinweise. Sie richten sich aber eher an Geheimnisträger und wohl weniger an Otto-Normal-Smartphonenutzerinnen und -nutzer: