Halle/MZ. - Gabi spielt zurzeit vier Videospiele: „Assassin’s Creed“, „Alan Wake“, „Resident Evil“ und „Star Wars Outlaws“. „Ich sollte mir angewöhnen, ein Spiel zu Ende zu bringen, aber mein Sohn überhäuft mich mit Spielegeschenken in letzter Zeit, und ich will die dann immer alle sofort spielen“, berichtet die 74-Jährige im Interview. Ungefähr drei bis vier Stunden am Tag verbringt die Rentnerin an der Konsole, wie sie erzählt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.