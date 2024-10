Berlin - Der Bitcoin bewegt sich in Richtung Allzeithoch. In der Nacht zum Dienstag stieg der Bitcoin-Kurs zeitweise auf über 71.500 US-Dollar und pendelte sich dann bei knapp unter 71.000 Dollar ein. Damit konnte die älteste und bekannteste Kryptowährung allein in 24 Stunden um rund 5 Prozent zulegen. Der Bitcoin erreichte sein bisheriges Allzeithoch am 13. März 2024 mit einem Preis von 73.738 Dollar.

Wahlkampf-Thema Bitcoin

James Butterfill, Research-Chef von Coinshares, machte vor allem politische Ursachen in den USA für den rapiden Kursanstieg verantwortlich. Eine Woche vor den US-Präsidentschaftswahlen gebe es positive Umfrageergebnisse für Donald Trump und die Republikaner. Trump ist der Favorit von der Mehrheit der Krypto-Community, obwohl er sich während seiner Präsidentschaft noch sehr negativ über den Bitcoin geäußert hatte.

Prominente Krypto-Investoren wie die Zwillingsbrüder Tyler und Cameron Winklevoss setzen inzwischen auf einen Wahlsieg von Trump. Zuletzt hatte der ehemalige US-Präsident auch aktiv die Krypto-Community umworben. Im Wahlkampf akzeptierte er Spenden in verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Dogecoin und Solana. Auf einer großen Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach Trump, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und für billigen Strom für das Berechnen neuer Bitcoin-Münzen („Mining“) zu sorgen.

Krypto-Community gegen Demokraten

Die Biden-Administration hingegen wird von etlichen Playern in der Krypto-Community als feindlich angesehen. Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte, sich von der traditionell krypto-skeptischen Position der Demokratischen Partei zu distanzieren und sich als moderate Krypto-Befürworterin zu positionieren. Ihre Kampagne betonte die Bedeutung innovativer Technologien wie die Blockchain, betonte aber auch den Verbraucherschutz.

Im Windschatten des Bitcoin-Anstiegs konnte auch die zweitwichtigste Kryptowährung Ether innerhalb eines Tages um rund 5 Prozent zulegen. Die Digitalmünze auf der Ethereum-Blockchain ist allerdings im Gegensatz zum Bitcoin sehr weit vom Allzeithoch entfernt. Der höchste Kurs von Ether betrug 4.878 Dollar und wurde am 10. November 2021 erzielt. Aktuell liegt der Kurs bei knapp 2.600 Dollar.