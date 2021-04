B&W macht Ohrhörer-Ladedose zum Bluetooth-Sender

Doppelt ausgelegte Treiber, ein Bluetooth-Sender in der Ladedose und Aptx-Adaptive-Technologie zeichnen den neuen B&W PI7 (399 Euro) aus. Er ist auch in Schwarz verfügbar.

Berlin

Hi-Fi-Spezialist Bowers & Wilkins rüstet seinen neuen, kabellosen Ohrhörer PI7 mit einem innovativen Feature aus. Dessen Ladedose beherbergt einen Bluetooth-Sender und kann per Kabel an jedes Gerät mit klassischem Kopfhörerausgang angeschlossen werden, etwa an ältere Anlagen ohne Bluetooth oder ans Bord-Entertainment in Flugzeugen oder Zügen.

Das Audiosignal sendet die Ladedose dann per Bluetooth an die True-Wireless-Kopfhörer, so wie es sonst Smartphone oder Tablet tun. Die PI7-Ohrhörer greifen zudem auf die neue Aptx-Adaptive-Technologie von Qualcomm zurück - einen Kompressions-Algorithmus, der für bessere Soundqualität bei Bluetooth-Übertragungen sorgen soll. Damit sind sie auch fürs Musikstreaming mit hoher Datenrate vorbereitet, wie es etwa Deezer, Tidal oder Quobuz anbieten. Das günstigere Modell PI5 kommt ohne die zuvor beschriebenen Features, beide Ohrhörer-Modelle bieten aber eine aktive Geräuschunterdrückung und bieten kabelloses Aufladen der Ladedose.

Für den Sound der ersten ganz kabellosen Ohrhörer von B&W sorgen in jedem PI7-Ohrhörer doppelte 9,2-Millimeter-Treibereinheiten, von denen jede von einem eigenen Verstärker gespeist wird. Beim PI5 ist dagegen nur ein Treiber pro Ohrhörer verbaut.

Dem PI5-Modell bringen die geringeren technischen Möglichkeiten eine etwas längere Laufzeit. Sie halten laut B&W mit einer Ladung 4,5 Stunden, und der in der Ladedose integrierte Akku bietet Energie für weitere 20 Stunden. Beim PI7 sind es 4 Stunden und 16 weitere Stunden Reserve über die Ladedose. Den Preis des teuereren Modells setzt B&W bei 399 Euro an, die PI5 sind für 249 Euro zu haben.

Der auch in Schwarz erhältliche PI5 kommt laut B&W auf bis zu 4,5 Stunden Laufzeit, die Ladedose bietet dann noch Energie zum Nachladen für weitere 20 Stunden. B&W/dpa-tmn

Drahtlos laden lässt sich sowohl die Ladedose des PI7 (Bild) als auch die des PI5. B&W/dpa-tmn