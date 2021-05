„Balan Wonderworld“ ist eine Reise zum inneren Frieden

Berlin

Den inneren Frieden finden, ist zwar der Weg zur Freude, manchmal aber auch gar nicht so einfach. Darum geht es auch im neuem Plattformspiel „Balan Wonderworld“ von Sqaure Enix.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Kontrolle der sozial verängstigten Kinder Emma und Leo. Damit sie ihr Selbstvertrauen wiederfinden, führt Clown Balan die Spielcharaktere durch die namensgebende „Wonderworld“. Sie befindet sich in ihren eigenen Herzen. In zwölf Geschichten werden in der bizarren Welt ihre Fantasien mit der Realität verbunden.

Vom Spielprinzip unterscheidet sich „Balan Wonderworld“ wenig von bekannten Plattformspielen. Auch hier werden verschiedene Puzzles gelöst und auf dem Weg zum Ziel Gegner besiegt. Das Abenteuer kann auch im lokalen Koop-Modus von zwei Personen gespielt werden, wobei jeder jeweils einen der beiden Spielcharaktere übernimmt.

Besonders wird das Spiel durch die 80 verschiedenen Kostüme. Sie sind in den Levels versteckt und werden mit Schlüsseln freigeschaltet. Sie verleihen Fähigkeiten, mit denen Charaktere unter anderem fliegen und die Zeit manipulieren können. Bis zu drei Kostüme dabei richtig zu kombinieren, ist in „Balan Wonderworld“ der Schlüssel zum Erfolg.

Viel Inspiration für das Spiel stammt nach Angaben der Entwickler aus Musicals oder Zirkusproduktionen wie dem Cirque du Soleil. Neben der bunten Welt finden sich diese auch in der Musik des Spiels stark wieder.

Die Kritiken fallen bislang allerdings gemischt aus. Zwar wurde die Spielwelt sowie der Grafikstil häufig gelobt, andere Dinge wie die Kostüme oder die Handlung sollen aber deutlich zu simpel ausfallen. An die „Super Mario“-Reihe wird „Balan Wonderworld“ am Ende wohl nicht herankommen.

„Balan Wonderworld“ ist für PC, Nintendo Switch sowie beide Xbox- und PlayStation-Generationen erhältlich und kostet rund 60 Euro.

Bunt und verwirrend: Clown Balan führt die Protagonisten durch die bizarre Wonderworld. Square Enix/dpa-tmn

Die Protagonisten in „Balan Wonderworld“ stellen sich ihren Ängsten und suchen nach innerem Frieden. Dabei geht es mitunter rabiat zu. Square Enix/dpa-tmn