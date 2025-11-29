Der US-Internetkonzern Alphabet hat seine bekannte Suchfunktion beerdigt. In Zukunft soll jedermanns digitaler Zwilling Gemini schon vorher wissen, was gefragt wird.

Am Grab des Googelns: Das Ende der Suche im Netz

Ein Selfie, das Gimini von sich selbst gemacht hat.

Halle/MZ: - .Es war eine weiße, fast vollkommen leere Seite, mit der Larry Page und Sergey Brin vor 27 Jahren das Internet veränderten. Google machte alles anders als Suchmaschinen bis dahin. Keine Werbung. Kein Webverzeichnis. Kein elektrisches Handbuch. Nur ein Suchschlitz. Und schnelle Antworten. Binnen weniger Jahre wurde Google nicht nur zum erfolgreichsten Internetkonzern. Sondern „Googeln“ avancierte sogar im Deutschen zu einem Verb, das Aufnahme in den Duden fand.