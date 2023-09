Der Google-Androide kam als Logo bislang - wie soll man sagen - eher platt daher. Das soll sich nun ändern: Das Aushängeschild des mobilen Betriebssystems dehnt sich in die dritte Dimension aus.

3D-Robo: Frischer Look fürs Android-Maskottchen

Bunt, verspielt und dreidimensional: So präsentiert sich zukünftig der Bugdroid.

Berlin - Google hat sein Android-Maskottchen überarbeitet. Der Bugdroid genannte Roboter wird künftig nicht mehr nur zwei-, sondern dreidimensional und damit plastischer und dynamischer abgebildet, wie der Internetkonzern mitteilt. Zudem soll der Robo in seinen Darstellungen vielfältiger werden: also nicht länger nur in grüner Farbe, sondern alternativ auch bunt und verspielt.

Die 3D-Aktualisierung gilt den Angaben zufolge sowohl für das Logo, auf dem Android-Schriftzug und Robo-Kopf zu sehen sind, als auch für Darstellungen des ganzen Bugdroids. Zum ersten Mal voll in Erscheinung treten dürften neues Logo und aufgefrischtes Maskottchen beim neuen Android 14, dessen Veröffentlichung im Oktober erwartet wird.

Der will doch nur spielen

Der neue Charakter des Maskottchens spiegele „die Verspieltheit wider, die die Menschen von Android erwarten“, heißt es in einem Blogbeitrag von Google, der auch schon einige Beispiele liefert: Der Bugdroid in Regenbogenfarben, mit Stachelfrisur und Aerobic-Stirnband oder im Gras-, Glühbirnen- und Discokugel-Look.

Zudem ermögliche es die neue 3D-Darstellung, „problemlos zwischen digitalen und realen Umgebungen“ zu wechseln. Es gibt also keinen Bruch mehr zwischen Logo oder ganzem Bugdroid auf einem Display und beispielsweise dem Maskottchen als echter Figur.