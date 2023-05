Den Garten clever pflegen dank intelligenter Gartengeräte.

Die Blumen sprießen, das Unkraut wächst – die Gartensaison hat wieder begonnen. Doch neben entspannten Stunden wartet auf Besitzer*innen grüner Oasen auch mühevolle Gartenarbeit.

Die gute Nachricht: Dank intelligenter Gartengeräte geht diese jetzt enorm leicht von der Hand.

Eine einfache Lösung ist beispielsweise die kostenlose MagentaZuhause App der Telekom. Mit ihr lassen sich smarte Geräte verschiedener Hersteller zentral steuern, etwa eine automatisierte Pflanzenbewässerung, die im Sommer das tägliche Gießen übernimmt. Dank unterschiedlicher Bewässerungszonen können die Beete je nach Bedarf versorgt werden. Denn jede Blume und jeder Strauch hat individuelle Ansprüche. Zeitpunkt und Dauer der Wassergabe sind über die App einstellbar – sogar aus der Ferne, beispielsweise im Urlaub. Das ist nicht nur komfortabel, das bedarfsgerechte Bewässern spart zudem Zeit und Wasser.

Golfrasen im eigenen Garten dank Smart Home: Auch das wöchentliche Rasenmähen können smarte Geräte für uns erledigen. Intelligente Mähroboter finden sich durch Sensoren im Garten zurecht und erreichen auch die schmalsten Ecken. Über die MagentaZuhause App lassen sich beispielsweise bei Gardena Modellen die Mähzeiten flexibel einstellen und auf die Bewässerungszeiten abstimmen. Das garantiert eine gepflegte Grünfläche!

Atmosphäre und Sicherheit mit smarter Beleuchtung: Lichterketten und Co. sind das Highlight jedes Gartens. Smarte Modelle lassen sich per Knopfdruck der Stimmung anpassen – heller, dunkler oder sogar farbig – sowie ein- und ausschalten. Dabei sorgt Licht nicht nur für Atmosphäre, sondern auch für Sicherheit, beispielsweise in Verbindung mit einem vernetzten Bewegungsmelder, um ungebetene Gäste abzuschrecken.

Jetzt loslegen und den Garten cleverer pflegen: Einfach MagentaZuhause App herunterladen und smarte Geräte verbinden. Je nach Hersteller hilft eine sogenannte Zentrale, etwa ein gängiger Telekom Router, bei der Vernetzung der Geräte. Mit solch smarter Unterstützung geht die Gartenarbeit leichter von der Hand und einem entspannten Sommer steht nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen zu den Smart Home Outdoorprodukten der Telekom sowie reichlich Inspiration für Ihr smartes Gartenparadies gibt es HIER.