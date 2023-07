Wer muss eine Steuererklärung abgeben? Was lässt sich in welcher Höhe absetzen? Eine Expertin gibt Antworten.

Dieselbe Prozedur wie in jedem Jahr – und die Uhr tickt! Dank einer Fristverlängerung muss die Einkommenssteuererklärung in diesem Jahr zwar erst bis zum 2. Oktober beim Finanzamt angekommen sein. Und für Menschen, die einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein mit der Erstellung der Einkommensteuer beauftragt haben, läuft die Frist sogar erst am 31. Juli 2024 ab. Allerdings gilt wie immer: Wer’s eher macht, hat’s schneller hinter sich.