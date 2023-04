Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

Deutschland will in den kommenden Jahren noch viel mehr grüne Energie aus der Sonne gewinnen - Platz dafür gibt es etwa entlang von Autobahnen und Schienen genug.

An die Kraft der Sonne wurde ich zuletzt erinnert, als ich nach meinem viel an der frischen Luft verbrachten Osterfest in den Spiegel und dort den ersten leichten Sonnenbrand des Jahres sah. Leider besteht mein Gesicht (noch) nicht aus Halbleitern. Sonst hätte ich nicht nur über eine Rötung klagen, sondern auch Energie produzieren können – wie die mehr als 42.000 Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) Sachsen-Anhalts.