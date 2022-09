So verwirklichen Bauherren ihren Traum vom Landleben

Wohneigentum bildet nach der aktuellen Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen mit 44 Prozent eines der zentralen Sparmotive in Deutschland. In schwierigen Zeiten stellt das eigene Häuschen für viele Menschen einen krisensicheren Rückzugsort dar - der allerdings bezahlt werden will. Einen preiswerten Ausweg bildet der ländliche Raum, wo Immobilien und Bauland meist deutlich günstiger angeboten werden als in der Stadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.