Abwechlung auf dem Teller So geht der fruchtig-frische Spargel-Mandarinen-Salat

Mit Butterbröseln oder Sauce Hollandaise, in Schinken gewickelt oder in Teigtaschen gebacken - Sie haben Ihr Repertoire an Spargelrezepten schon durch? Dann gibt es jetzt eine fruchtige Variante.